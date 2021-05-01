信和集團商場推出「齊心抗疫感謝賞」　鼓勵市民參與接種計劃

【特約報道】為減低 2019 冠狀病毒病的傳播及市民受感染的風險，信和集團支持及鼓勵市民參與「2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃」，希望市民可以早日接種新冠疫苗，攜手帶動香港回復正常生活。而為了向一眾已經參與接種新冠疫苗的市民致意，特別是各行各業服務市民的前線工作人員，信和集團旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地特意推出「齊心抗疫感謝賞」，除了藉以感謝大家的積極參與及付出，同時亦望進一步鼓勵更多市民參與接種計劃，全港齊心抗疫，重振經濟。

於2021年4月29日至5月31日期間，S+ REWARDS會員只要到信和集團旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地之禮賓處，出示新冠疫苗接種紀錄 (紙本針卡/電子針卡)，即可免費換領獎賞禮遇。

有關「S+ REWARDS」

由信和集團開發的全港首個跨商場社交互動獎賞計劃S+ REWARDS 首階段涵蓋集團旗下四大旗艦商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城，為顧客帶來革命性的貼心購物消閒體驗。S+ REWARDS 中的 S 代表了 Sino Malls、Social 及 Spending Rewards，是一個打通了信和集團旗下各個商場，同時連繫人與人互動的社交化獎勵計劃。

顧客免費下載S+ REWARDS 應用程式，於首階段即可連接信和集團旗下商場超過750個商戶購物及消費，一個簡單手機應用程式，便能隨時隨地儲存點數，輕鬆享受源源不絕的精彩優惠禮遇及獎賞。此外，顧客亦可透過應用程式中的互動功能，隨時與好友分享優惠情報、心水戰利品、減價必買及其他購物樂趣。S+ REWARDS 更會定期推出不同的特備活動及遊戲，讓顧客贏取節日限定或限時優惠，集遊戲與購物樂趣於一身。