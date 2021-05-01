鍾欣潼被笑脹爆大反擊　晒原圖自拍

女星鍾欣潼（阿嬌）近日喺內地綜藝節目《怦然心動20歲》嘅預告片現身，真係「驚」為天人，身形同塊面脹卜卜，同時「贈送」雙下巴乙個，搞到啲網民癲鬼晒，猛話要「尋人」：「我的阿嬌在哪兒？」、「胖得快認不出了！」突然脹爆，健康狀況當然受關注，好姊妹蔡卓妍只係話阿嬌之前係賀爾蒙失調，但拒絕評論對方嘅身形。

人人都想瘦，唔通人人都瘦到咩！阿嬌唔理大家話佢係「瘦嬌」定係「肥嬌」，拍片現身，最好證明。佢教大家點樣「原相機」自拍，即係：冇濾鏡、冇美顏，影出嚟個樣，係咁就係咁，佢呢招擺明係針對近日被人話脹爆，冇修圖冇美顏，超有信心原圖直出，一樣咁靚！

教大家「原相機」自拍嘅阿嬌，紮起頭髮、着晒長袖衫但又騷少少心口，以高炒角度出鏡，望落去塊面係有「少肥」，不過冇預告片個樣脹得咁誇張。佢話要影「原相機」自拍一樣可以好靚，就係要撳：「智能檢測」、「自動對焦鎖定」、「曝光調整到0.3」、「場景檢測」等等至少10個功能......

影張自拍都要水蛇春撳咁多掣，網友唔會介意，因為最重要係見到阿嬌現身。網民話佢刻意高炒，明顯係唔想影出嚟塊面肥嘟嘟之餘，話佢顏值依然高企，仲開始轉口風話就算肥啲，都一樣咁正喎！網民留言：「還是胖點好，至少我們知道你過得好！」、「沒有傳說的超肥，只是少許，還是那麼美」、「她這張臉用甚麼相機拍都好看！」、「手機有了，腦子學會了，顏值跟不上你，白學！」