影帝吳鎮宇扮乜似乜！ 教你扮古天樂同劉青雲有咩分別

吳鎮宇果然係影帝，真係扮乜似乜，佢近日為宣傳新片做直播，佢唔止再扮古天樂，又扮埋同樣「黑面」嘅劉青雲，令人笑爆嘴！

有網民先留言叫佢扮古天樂，鎮宇就話：「上次有模仿過，這次沒有黑色的面膜，古天樂…沒有呀，他其他的都很普通呀，只有顏色不普通呀。因為我要模仿一個人的話，要模仿他與眾不同的地方！」再有人叫佢扮劉青雲，佢即話：「我也是沒有面膜呀，劉青雲也是很普通，只有膚色不普通，就是他跟古天樂是一組的，同一類型。不過他們有區別，有皺紋的是劉青雲，沒皺紋的是古天樂。」

而鎮宇被問到同古天樂合作有咩感受，佢話：「我確實未見過那麼可愛的男明星，他確實是可愛，我未想過會出現這麼可愛的人，他可愛在真的為了香港電影，而不是為了要成為大亨。有人賺了錢會想着怎麼花，但是他有時候會為了香港，不想香港這個電影工業變化那麼大。還有他覺得是給信心一些後面的新導演、新的演員，有人在維持，作為這個時間的橋樑。就怕…怕他虧本，原來他也不會太虧，你不覺得可愛嗎？有些人就為了開一個工作室拍自己喜歡的電影，他不是，他就是為了香港電影工業，太可愛了。」