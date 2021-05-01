盤點新一代咪神　網民最Like邊個？

個個女星晒身材就話叫咪神，唔通真係個個都係咪神咩？有網友就話要成為真正嘅咪神，可能真係要將咪咪「擺上枱」先夠資格喎，唔知你又點睇呢？有網友仲同大家數吓依家圈中有咩女藝人，有潛力成為新一代咪神添！

「波波」黃凱儀

黃凱儀（波波）係無綫節目《#後生仔傾吓偈》主持，擁有36E豐滿上圍嘅佢，即使包到上頸，都依然藏不住佢嘅咪咪，好似隨時會Big爆衫呀！佢獲無綫高層曾志偉親自欽點，而火速上位，早前仲首次獲邀行內衣Show搵真銀，睇到佢着起內衣「胸」湧澎湃，直頭「峰」殺全場，實行升呢做新一代無綫咪神！

陳欣茵

《#後生仔傾吓偈》除咗有波波，另一位主持陳欣茵都係有料之人，樣子甜美嘅佢上年已經成功彈出，獲安排加入《學是學非》，升呢做「是非精」實習生！佢除咗有樣，身材當然係賣點，雖然佢平時打扮密實，但原來嬌小玲瓏嘅佢係禾稈冚珍珠，佢喺社交網大晒比堅尼派福利，解放4吋事業線，即令網民驚喜萬分，仲目測佢上圍有34D添，大讚佢絕對係咪神潛力股！

「浩南」鄭伊琪

早前ViuTV搞另類選美比賽《最後一屆口罩小姐選舉》，最後由鄭伊琪（浩南）成為雙料冠軍，佢為咗比賽狂減24磅，操到勁Fit！拎完冠軍之後，喺網上人氣急升，早前表演斬雞「找數」，仲獲不少粉絲到場支持。有樣有身材嘅佢，本身係做模特兒，拍過唔少廣告，除咗有白滑長腿，仲有32.5C火辣身材，不時喺社文網大晒深溝派福利，網友都話佢絕對有潛力做咪神！

Double S

索女組合「Double S」沈殷怡、陳欣妍上年因着比堅尼行山，而人氣勁升！白白淨嘅沈殷怡身高有1米70，擁有白滑長腿，加上36C魔鬼身材，佢唔只止有外表，仲最緊要係有腦，係香港中文大學讀法律碩士，攞埋個內地執業律師資格，都咪話唔勁！而陳欣妍都有34C嘅豐滿上圍，仲操出蜜桃臀，有前又有後，佢話平時每日都會健身至少1小時，日日「加緊訓練」操Body，務求操出完美曲，淨係呢份決心，都足以俘虜網民嘅心啦！