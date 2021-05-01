執屋變職業！收納師教路 先要由「心」開始

雖然未食五月糉，不過日日攝氏廿幾三十度，似乎是時候將冬天衫收埋，為衣櫃換季，對於喜愛買衫的女生來說，這真是一個令人頭痛的「大工程」。面對堆積如山的衣服，不禁希望有專人出手打救，今次找來香港上門收納服務公司創辦人、《極簡舍物生活》作者林翠君（Sharon Lam），細說她如何成為專業收納師的經過，並順便醒你換季執衫的小貼士！

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日本家居 深受啟發

踏進Sharon的家，不期然「嘩」了一聲，眼前是一個以白色為主的空間，梳化、電視、茶几加上一個大型廚櫃組合，沒有多餘的雜物，中間的空位大到可以翻幾個觔斗，簡潔得過分，很難想像她以前也是個購物狂，家中曾收藏幾百件衣服。為甚麼現在有如此大轉變？一切源於一次往日本公幹的見聞：「我原本任職數據分析師，2015年被派往東京公幹半年，日本人的收納技巧令我印象深刻，每個家居都很整齊，呈現出『無印風』，加上讀了山下英子的著作《斷捨離》，令我有決心回港後一定要實踐這個理念。」

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練習放下 整理內心

幾年間，她捨棄了9成物品，包括衣物、書本、舊試卷、紀念冊、電影光碟、照片等，現在她總共只有約20件衫、兩個袋、3對鞋，以一個90後女生來說實在少見。「斷捨離其實亦是一個心靈的治療，透過處理過往的物件，整理內心環境，練習放下，將以往感情、工作、人際關係等不快事一鍵清除。」她認為不應被物品控制心情：「少了無謂的東西，節省清潔及維修的時間，騰出更多地方，和家人有更多相處的時間。」不過說易行難，有感情的物件並不易丟棄，Sharon說可先處理衣服、雜物等，有紀念性的物品可先放盒中。「物品的價值在於其背後的意義，不需刻意逼自己，到準備好的一刻，為這些物品拍照後便丟掉。」

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清除舊物 解開心結

對斷捨離着迷的Sharon，三年前索性裸辭，考取了日本收納師的專業資格，和到美國考取近藤麻理惠的收納師認證，成為專業收納師，回港開設了Home Therapy香港上門收納服務：「始終生活習慣不同，某些日本的收納方法並不適用於香港，例如他們會捲衫，但較易皺，在香港宜用直立式摺疊法。另外香港人較多環保袋、利是封等雜物，要根據經驗及與客人溝通，為他們度身設計一套收納的系統。」她曾遇過一些難忘的個案，例如有位女士在丈夫過身後一直不捨得丟棄遺物，東西堆滿客廳及床上，以致睡覺都被雜物包圍。找Sharon幫手除了將雜物清走外，亦調整了心情。「家居斷捨離就如同翻開人生舊帳逼自己面對，有用的Keep，沒用的Let Go。當你擁有得愈少，就更清楚自己需要甚麼，會更珍惜當下。」

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Sharon教你執衫小貼士

換季絕對是斷捨離的最佳時機，不妨參考Sharon建議的方法，將衣物重新整理，打造簡潔的空間！

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如何成為收納師？

如果想成為收納師，不妨修讀相關課程，拿取專業資格。目前日本約有35個整理收納相關組織，當中成立於2003年的日本整理收納專家協會（Housekeeping Association）便開設了兩級認定顧問課程，內容大致為介紹整理收納的重點及作為收納師所應具備的能力等。如果想在香港學習，也可考慮Home Therapy推出的香港整理收納課程（初級），教導本地家居增加收納空間的方法。

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收納達人勁受歡迎

提到收納達人，於2010年推出《怦然心動的人生整理魔法》一書的近藤麻理惠可算是代表，她在兩年前的真人騷節目《Tidying Up with Marie Kondo》中，走訪了美國洛杉磯8個家庭，幫助他們整理凌亂的居所，節目播出後令她事業更上一層樓，並開班授徒培訓不同級別的收納師。不得不提的還有2009年憑《斷捨離》一書爆紅的山下英子，她現在仍不斷寫書，由家事談到人際關係、說話方式等，鼓勵人在日常生活應用斷捨離，最終目的是改善生活空間、心情和人生。