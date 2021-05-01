玄彬孫藝珍威力有幾大？北韓人冒死睇《迫降》

韓國型男玄彬與孫藝珍合作韓劇《愛的迫降》撻着，並於今年元旦大方認愛，劇集雖已播畢逾年，但據日媒報道，該劇熱潮已慢慢滲入北韓，雖然在當地觀看或發布南韓電視劇或電影等娛樂節目均會被嚴懲，去年12月更制定了「反動思想文化排斥法」，當中最高刑罰便是判處死刑，但依然有北韓人甘願冒險。

日媒又指《迫降》最早於北韓新義州流行，去年底亦開始在平壤及南部等地區流行，有不少人便因偷看而被捕，需接受教化。日媒更採訪了4名北韓人，當中1人曾看過《迫降》，其餘3人沒看過，但亦知道此劇。

其中受訪者A女透露是因拜託高官才成功追劇，她還表示即使有北韓人看了該劇，也不會透露，因為擔憂遭受嚴懲，但有時從其服飾及語氣方面，都可以察覺對方正在看韓劇，而看過韓劇的人亦會說用油炸雞的料理會很好吃。

至於另1名男受訪者B則稱沒看過《迫降》，但亦聽聞劇集有趣，又聽說在北韓高官中頗有人氣，雖然不及早年的韓劇《藍色生死戀》及《天國的階梯》那樣流行，因為現在管制更嚴。而C女亦謂因為擔心被罰不敢看《迫降》：「以前被捉到看南韓作品就要接受教化1年，現在增至5年，能夠收看的也是有權勢的高官，以及不怕死的年輕人，最近不少年輕人觀看南韓歌手（Kpop）短片，比韓劇還多。」

此外，日媒亦指南韓作品是透過從中國偷運至北韓的USB或SD卡，之後再經非法途徑銷售，但受疫情影響，北韓自去年1月已封關，現時北韓人要偷看南韓作品便更難。