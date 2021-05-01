直認有躁狂症！劉威煌開騷碰手肘代替握手

歌手劉威煌（Ryan）昨晚假麥花臣場館舉行一場個人演唱會，在社交距離防疫措施放寬至7成半，入座率爆滿，氣氛熱鬧，演唱會同時網上做半場直播，給世界各地的粉絲網上睇。現場睇騷的歌手包括黎瑞恩、何雁詩、何婉盈、林師傑，藝人關寶慧和音樂人伍仲衡等。演唱會晚上8點提早開騷，大銀幕先播出Ryan的錄像，他訛稱自己在家，仲話自己住香港區趕來要點時間，之後他拿着自拍機出場，邊唱《長話短說》邊走向觀眾席，見大班粉絲，忍不住大叫「Oh My God」，他說：「等咗半年，我諗呢個係疫情期間，最快開到7成半座位嘅騷。」之後他拿着雨傘唱《雨中感嘆號》配合響雷的聲效，螢幕又播出落雨畫面，甚有Feel，之後唱《戰無不勝》時全場觀眾企起身，High爆跟住唱。

劉威煌很守規矩不時叮囑觀眾保持社交距離，他與觀眾以碰手肘代替握手，有觀眾叫他除衫，佢講笑自己得排骨，他話：「我之前每個禮拜開live唱咗1200首歌，你哋唔厭咩？」現場大叫唔厭，跟住他唱出《灰狗》並有感而發說：「4年前出《灰狗》時，冇乜人理我，曾經令我唔想再唱歌。」跟住唱《My Time》現場觀眾跟着螢慕做動作及做人浪，並藉《一生所愛》懷念逝世的愛犬。之後交個台給音樂監製葉肇中，監製拿着結他自彈自唱。

劉威煌其後突然現身觀眾席，大唱《老茶遊記》，與粉絲近距離碰手肘、揮手，打成一片。他唱串燒快歌時，自嘲：「雖然我41歲，仲可以唱到呢首歌。」唱《不離不棄》後直播終止。

演唱會另一嘉賓「榴槤俠」，曾因邊看劉威煌live邊吃榴槤而得名，Ryan講笑：「無收錢請你來已經好好。」榴槤俠識做大派榴槤毛公仔答謝，並將公仔掟向觀眾席，引起一陣榴槤爭奪戦。Ryan擺自己「億萬駙馬」稱號自嘲，自言不是甚麼億萬駙馬，要多謝老婆背後支持，期間更直認有躁狂症，多謝老婆14年來的包容，之後送老婆一首《你是如此難以忘記》，現場觀眾仍然繼續叫encore，Ryan邀請藝人嘉賓上台合唱《巨輪》和《友共情》才完騷，唱足3個小時。

Ryan）完騷後，大方攬着太太Sandy在台上合照，笑言企足3個鐘好攰，要坐着受訪。他說開騷前一個星期深感壓力，每日只能睡3至4小時，他說自己無公司支持、無贊助，舞台也是兄弟們幫手搭建，開心表示估不到大家如此熱情，原本想走上去「山頂」座位打招呼，但觀眾塞住路口通道，才無法上山。被問到是否對自己有交代？他笑說：「如果五成入座就交代唔到，7成半就交代到，幾幸運。（投資幾多？）自己無投資，主要賣飛夠畀燈錢。（因為開一場要蝕錢？）計緊數，可能平到手。一場好難為本，咁嘅陣容，係好嘥，但我人氣唔夠，開唔到2場，希望台前幕後都enjoy。」他說好想唱更多歌，覺得已無憾，自評表演只有90分，自揭有2句歌詞唱甩嘴。對自嘲「億萬駙馬」是否要抒發悶氣？他說：「我唔知點解無端端有咁嘅稱號，網民有少少人生攻擊，話我『軟飯王』囉。其實網友唔鍾意我啫，唔緊要，但我在明，佢在暗，無得玩。」自言問心無愧，希望可以跟唔鍾意他的人交個朋友，他說：「唔知係咪有乜嘢誤解，係咪我好乞人憎，或者自以為唱歌好勁，而令人反感？」