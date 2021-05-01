日本模特兒教路　7步刷出太陽花睫毛

想刷出根根分明的太陽花睫毛就要慢工出細貨，跟日本模特兒佐藤Noah（佐藤ノア）學習，7步刷出靈動雙眸！（互聯網）

最近彩妝界吹起化繁為簡風潮，着重以自然裸妝帶出簡約美的無眼影妝、無色彩妝愈來愈流行。不過裸妝望落雖簡單，卻是頗花思，尤其在重點眼妝方面，要做出根根分明捲翹的大陽花睫毛，絕對不容易。想知需要甚麼技巧？不妨向日本模特兒佐藤Noah（佐藤ノア）偷師，她在網上公開了的「7個步驟、4個Tips」，易學易上手，大家不妨一試！

妝品準備及化妝Tips

佐藤Noah今次分享的睫毛畫法使用了5款工具/產品，包括：睫毛夾、睫毛梳、電熱睫毛器、睫毛打底膏及睫毛膏。在正式刷睫毛之前，先來看看她的4個化妝Tips。佐藤Noah提到除了以下4點外，若嫌刷完睫毛後效果不夠捲翹，可試試反覆用電睫毛器燙睫毛，以增加睫毛弧度。

1.在塗睫毛膏時，要一邊搖動一邊刷，類似「Z」字形的手法。

2.塗睫毛膏和電熱睫毛時，要額外注意瞳孔的上方。

3.在塗的過程中要用睫毛梳梳睫毛，梳開的話就不容易形成曱甴腳。

4.如果覺得自己臉長可以拚命刷下睫毛，令自己的臉在視覺上變短。

7個步驟刷出美睫

佐藤Noah的刷睫毛方法有7步，絲打們快快學起來！

第1步：用睫毛夾夾睫毛，夾完之後睫毛已經捲了很多，不妨趁這時候把電熱睫毛器打開預熱。

第2步：塗上睫毛打底膏，在示範中佐藤Noah選用了啡色的睫毛打底膏，令效果看起來更溫柔、自然。她指出睫毛打底膏可令睫毛捲翹更持久，亦可防止溶妝。

第3步：用睫毛梳把睫毛梳整一下。

第4步：用電熱睫毛器燙一下睫毛，注意瞳孔上方的位置。

第5步：塗上睫毛膏。

第6步：再次把睫毛梳開，這時候若覺得不夠翹，可以再燙一下，這樣上睫毛就刷完了。

第7步：就是處理下睫毛，同樣是塗完梳一梳再燙捲，弄好就完成了。