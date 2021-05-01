【屋企兩個細路】黃芳雯囡囡患急性支氣管炎搞到頭都痕

開電視主播黃芳雯（Paula）日前為美妝新店開張活動擔任司儀，自爆疫情爆發後、事隔1年再有公開品牌活動嘅司儀工作，心情特別興奮︰「雖然平時喺電視台都Keep住有唔同嘅主持、記者會司儀工作，但今次嘅感覺係零舍唔同！因為感覺到個市好似復甦番，又可以出嚟見吓好多好耐冇見嘅客戶同朋友。」

講到扮靚，佢笑話發覺自己做咗媽咪之後更加貪靚，比起細個嘅時候更加想Keep番好個狀態，同時又大爆細女嘉嘉貪靚過佢︰「成日會偷用我啲護膚品，最近鍾意拎我啲手袋﹗」但嘉嘉上星期因為急性支氣管炎留院一晚，幸好經過治療後即康復出院︰「當初都好擔心，因為見到佢呼吸嘅時候好辛苦，所以要入醫院吸一晚氧氣，主要係因為哥哥返學惹到啲細菌返嚟，開頭以為妹妹流完鼻水就好番，點知原來病毒落咗去支氣管，而引發今次呢個病，依家屋企有2個小朋友真係要注意，因為一個病咗，可能另一個就要即刻隔離去其他親戚嘅屋企就會好啲。」而她指近日忙於新屋裝修，暫時未定搬屋日期︰「好彩搵到好好嘅設計師團隊，幫咗我好大嘅忙，依家就忙緊搵家具、電器、廚具、潔具嗰啲，希望有贊助啦，哈哈！」

同場仲有另一主播霍嘉恩（Gracey），鍾情行美妝店嘅佢笑話一入到去就荷包失守︰「每日做嘢都需要化妝，會精挑細選啲對皮膚好啲嘅護膚品同化妝品，所以一行就可以行好耐！」談及幕前工作，Gracey透露跟Paula、Eric Kwok（郭偉亮）呢個全新組合拍攝緊新節目《星宅大曝光》︰「會去唔同藝人嘅屋企參觀，好期待之後嘅拍攝，希望大家可以喺呢個節目見到我唔同嘅一面。（最想去嘅藝人屋企？）張敬軒，好希望可以參觀佢嘅『宮殿』，因為大家都知道佢屋企有好多古董好靚，自己好想近距離咁欣賞。」