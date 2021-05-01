勞動父母的一天 4大潮爆親子好去處

今日是一年一度的國際勞動節，家長不妨放鬆一下心情，好好計劃行程，與小朋友玩一日，以下推薦4個近期大熱的親子好去處，除了有放電一流的新場，亦有來自日本的新展覽，而2大主題樂園更分別推出了美食節和親親小動物的主題活動，有得食又有得玩，想知更多？立即睇片！

景點１：海洋公園

海洋公園最近推出了「約會小狐獴」和「約會大象龜」活動，參加者可以為動物準備大餐，又可以近距離接觸大象龜，而小狐獴甚至會爬上身，好玩之餘更可以學習生態知識，小朋友一定樂而忘返。

景點２：九龍灣

這個競技新場位於九龍灣，有大量新奇運動玩意，小朋友放電一流，一定玩到成身汗，家長記得帶多件衫替換。

「汗の競技大会」詳情：

活動日期：即日起至5月16日

地址：九龍灣德福廣場2期5樓501A舖

景點３：尖沙咀

一年沒有旅行，大家是不是好懷念日本呢？合味道紀念館終於跳出日本來到香港。除了DIY杯麵，更有全新工作坊，小朋友不容錯過！

合味道紀念館香港：

地點：尖沙咀中港城2樓26~35號

景點４：迪士尼樂園

玩完當然要醫醫肚，迪士尼樂園又有活動，今次更大搞「皇室佳釀美食節」，除了環球美食之外，還有分子料理、主題角色甜品等，好食又好。

**今次美食節大家需要購買專用電子代幣享用佳餚美酒，憑電子代幣可換購一款美食、甜品及非酒精飲品，還有限定唐老鴨主題精品，詳情可參閱迪士尼樂園官方網址**

「皇室佳釀美食節」詳情：

日期：2021年4月30日至6月27日（逢星期五至日及公眾假期）

地點：香港迪士尼樂園皇室宴會廳