鍾嘉欣總係令人擔心！成馬浚偉最疼愛「妹妹」No.1

藝人鍾嘉欣早前為馬浚偉主持的清談節目《緣來自咖啡2》任嘉賓，馬浚偉指圈中有三位他特別疼愛的妹妹，鍾嘉欣就是其中一個，並且是他最關注的一個，他謂：「因為陳法拉、楊怡從來唔需要我擔心，因為佢哋夠堅強，懂得照顧自己，但嘉欣之所以令我既疼愛又擔心，在於佢唔太會保護自己，乜事都收收埋埋，放喺心入面，就算受到委屈面對不公，都唔夠膽去為自己爭取、去拒絕他人，我實在睇唔過眼人哋欺負我疼愛嘅人，一直鼓勵佢大膽講出嚟，使乜驚呢！」

「阿哥」的關懷體貼，鍾嘉欣直言銘記於心，一直希望可以參與他的節目拍攝：「之前因為真係太忙喇，拍劇時間緊迫，婚後又多咗時間喺外地，總係錯失支持阿哥嘅機會，作為一個妹妹，無論佢做乜嘢都好，我一定親身支持，今次能夠同阿哥做節目傾偈，好開心，更非常感恩。」

她還指覺得有種轉變發生在馬浚偉身上：「首先佢培養咗自己興趣之外，更多咗一份不能用文字解釋的愛，佢泡咖啡時真係好享受，對咖啡充滿愛，令我品嘗時感受到佢心中那份共同分享、互相聯繫的感覺，我可以好放鬆自己，可以做番傻乎乎嘅嘉欣⋯⋯呢種感覺就係非常感恩，且有一股不能解釋的喜悅。入行十幾年仍能夠同阿哥保持呢個關係，是上天賜給我的禮物。」

兩兄妹難得碰頭，有説不盡的話題，馬浚偉欣喜發現已為人妻、為人母的嘉欣有很大轉變，感覺開心了，容光煥發，各方面都是良好的，心靈上成熟了堅強了，懂得為自己努力爭取，既保護自己，更有責任保護丈夫、孩子、家庭，令他感到安心。