去年自爆被欺凌　珉娥晒割脈照後首發文：希望同智珉見面

韓團AOA前成員珉娥去年7月自爆10年來遭隊長智珉欺凌，令她患上抑鬱症及驚恐症，更曾多次試圖自殺，智娥被爆欺凌後退出組合，而本來以演員身份活動的珉娥亦離開本來的事務所，專心接受治療，但她一年來多次情緒不穩及試圖自殺，而她本周二就疑因看到網民的惡評而情緒激動，上傳血淋淋的割脈照，情況令人擔心。

珉娥今早再於社交網上載長文，坦言自己也知道公開割脈照的行為太過火，知道這樣只會令大家以不好的視線和說話去對待她，指自己本來性格開朗和愛笑，亦不是瘋子，但後來因為在隊中被欺凌而患病，又公開現時的病情：「現在檢查結果只是說我的抑鬱症數值比較高，但沒有燥鬱症和思覺失調的症狀，只有社交焦慮、社交恐懼症、恐慌症和恐慌發作等症狀。」

她指自己自小便是一家之主，覺得要擔任父親的角色，做過很多兼職，直到20多歲時亦覺得只要努力忍耐和把事情做好，智珉有一天亦會喜歡她，但10年來卻一直被對方責罵和欺負，至今亦無法忘記，又指自己多次嘗試聯絡智珉，但對方一直沒有回覆，希望對方可以面對面向她道歉：「我真的希望可以跟她見面，無論是對話還是吵架，或是跟我道歉，我只是想兩個人可以正式地見面。」