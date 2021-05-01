姜濤綵排演唱會直接暈低：我事後先知道

歌手姜濤尋日22歲生日，獲粉絲擲半百萬賀壽，更造成粉絲湧現銅鑼灣朝聖嘅打卡潮，而壽星仔姜濤就以一身全黑Look出門，趕去為演唱會排舞，不過原來佢呢個生日都好深刻，受萬千寵愛嘅佢，原來早幾日喺綵排期間一度暈倒，真係擔心死一班粉絲。

姜濤一直去到今日凌晨開Live時，答謝「姜糖」為佢悉心安排嘅生日驚喜，同時又心痛粉絲花錢買禮物：「實在太多（禮物），其實寫卡已經好好，對一個由細到大冇乜收過禮物嘅我嚟講，收卡已經好好，每一個人祝福都收到，可能之前嗰22年冇乜收過，上天一次過彌補番畀我。」

同時佢又為早前被指態度兇惡地訓斥粉絲一事道歉：「之前攞到獎當然係好事，因為大家鍾意我同我啲音樂，係好開心，但同時壓力亦大咗好多，尤其呢排情緒好差，直到兩日前都成日發脾氣，希望之前因我發脾氣而影響到嘅人，講聲唔好意思。我知好多fans因為呢件事唔開心，我都好難過，聽到好多fans好傷心，跟住話以後唔支持我，我都有安慰自己話冇事嘅，只要做好啲作品，fans會體諒會睇到喇，但的確每一個支持我嘅人，每一個鍾意我嘅人，我都覺得好難得，好難得有一個人好鍾意，我何德何能令咁多人鍾意，所以好難過，唔知點去講。」

提到佢同「Yolo女」Candy傳緋聞，向對方道歉：「佢之前同我哋有好多新聞，呢個真係一個誤會，新聞出街後，睇到留言係咁鬧佢，想同佢講唔好意思。」

去到尾聲佢忽然自爆前日綵排時，體力透支暈倒：「排排吓舞，突然之間暈低咗，我事後先知道，可能真係太眼瞓、太攰，有啲暈，加上全日冇乜食嘢，就突然之間暈咗，好白癡呀……呢件事，咁我有食番嘢嘅，所以大家唔使擔心。」而他亦有透露在演唱會後會放長假處理私事：「因為依家情緒唔係好啱做嘢，覺得姜濤好多人討論，有啲唔適應，所以想畀自己唞一段時間，希望趁呢段時間醫番好隻腳。」而佢今次共半個鐘嘅直播高峯期有過萬人收睇。