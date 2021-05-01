捱到加時！林作飲恨處男拳賽　被讚打法聰明

林作將於9月與「富三代」鍾培生舉行「百萬擂台戰」，林作今日先來個熱身賽，他參加了《Energy Fight 2021第一回》賽事，繽FUN星網全程直擊。賽前問到林母沒有撐場，會否都擔心？他說：「我媽每日只講自己喺內地嘅行程，同埋講傾咗幾大生意，寸嘴刺激我。」他指每日在社交平台透露自己打拳進度，但林母一直沒有回應，自言30年來都被冷待，才造就自己的扭曲人生，指媽咪只顧風花雪月，應該不知他今日打拳。

林作在第10場（Shoot 10）男子業餘組67公斤（西洋拳）的賽事中，跟對手黃明隽對戰，黃明隽現年19歲，有過一次的比賽經驗，在年齡及經驗上勝林作。而且林作昨日過磅時，因體重達69公斤，超過2公斤而要被罰2分及1張紅牌。

2人打了3個回合，每回合2分鐘。在第一回合中，林作不停遊走，走位靈活，但進攻不多，未幾已被打甩頭盔；第二及第三回合中，林作開始出拳進攻，期間不慎跣腳，他又多次攤開雙手挑釁對方出拳，三回合下來雙方打成平手，最後要進行extra round，在最後一局，林作愈來愈進取，並成功擊中對方，不過最終在裁判官3比0的情況下，林作落敗。評述員大讚林作首次作賽表現不俗，有潛質，且打法聰明。