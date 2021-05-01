口罩小姐實測　怪物級電競Notebook

「口罩小姐」冠軍Wayii試玩Lenovo Legion 7後表示打機超流暢，但若輕一點就更完美。售價︰約HK$27,000 (胡振文攝)

電競筆電 (Gaming Notebook) 以前多採用Intel平台，但隨着AMD推出反擊之作Ryzen系列處理器，市場正靜悄悄地改朝換代之中。Lenovo最新旗艦作Lenovo Legion 7正正配備了AMD Ryzen 9 5900HX行動處理器及NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU顯示卡，較上代用第10代Intel Core i9處理器，效能足有37%提升，圖像處理更有1倍之多。

用來試玩《Flight Simulator》這個超大食模擬飛行遊戲，內裏的飛機、建築物、山脈、天氣與光影變化都能實時運算，也可開盡60fps帖數及TAA抗鋸齒技術，「口罩小姐」冠軍Wayii就大讚畫質超高，相信玩其他3A遊戲大作都不是問題。

此機以太空級鋁金屬鑄造，耐用度有保證，但由於搭載16吋屏幕，機身難免較笨重，三圍約20.1×356×261.04mm，重2.5kg，Wayii試拎後表示出街用會比較吃力，建議還是留在家中使用較好。提到屏幕，顯示比例為16:10，支援NVIDIA G-SYNC、100% sRGB色域、90%佔屏比及Dolby Vision等高階技術，惟亮度僅500nit就未算十分光猛。此機其他賣點包括1,600萬種色TrueStrike Keyboard鍵盤、Coldfront 3.0散熱系統等，並對應AI Engine「自動優化模式」，可動態分配CPU/GPU功率，以應付不同遊戲需要。