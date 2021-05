樂易玲助攻！李佳芯要開名爆大鑊　被江美儀玩到喊

在最後一集《大整蠱》的對象是花旦李佳芯(Ali),她被騙出席一個由江美儀與林盛斌主持的全新清談節目《Mean Talk》,除了她,還有黎諾懿及農夫做嘉賓,江美儀一開始已經表明非常重視該節目,要求各人要開名講真話,期間高層樂易玲更出現監場並向Ali施壓,Ali即說:「大鑊喇!」

第一條問題是入行以來遇過最委屈的事,其他人就開名亂作一通,不知就裏的Ali見他們講得如此激烈就自爆:「幾年前有一次頒獎禮,大會要求我同一個前輩影合照,但當我走過去,對方就走開咗。」她還應要求公開了對方的名字,不過江美儀不收貨,直指不覺這件事有甚麼委屈之處,樂小姐亦走過來跟Ali說:「放膽呀!講得坦白啲。」Ali委屈說:「我連名都開埋喇喎!」

第二條問題是最不喜歡的節目,Ali就話自己最怕的節目是台慶,因為要表演勁歌熱舞,但自己四肢不協調,江美儀對答案不滿意,樂小姐再次出動,更拉Ali到一邊訓話:「你驚呀?唔敢講?你答得唔好,唔夠。跟住會問你最唔想合作嘅藝人,你真係要諗,真係要答。」Ali稱沒有跟任何藝人交惡,樂小姐建議她說一個相熟的藝人朋友,至少對方不會嬲她。農夫點名麥美恩,Ali就話心目中人選也是她,但林盛斌及江美儀當然不放過她,逼她講另一個,Ali無奈說:「咁江美儀囉!你成日都逼我。我真係諗唔到。清談節目我真係唔想見到你,拍劇就唔同。」江美儀即時交足戲扮喊及走開,嚇到Ali哭了出來,邊抹眼淚邊並說:「我唔再想上呢啲節目。」此時江美儀才出現告知她真相,搞到Ali又哭又笑。

Ali坦言完全想不到自己會成為被整蠱對象:「今次真係完全畀佢哋呃晒,因為佢哋真係好好戲,樂小姐又喺度助攻,種種因素加埋令我畀佢哋呃晒,我好少畀人做整蠱對象,好似未試過上類似節目,事前冇諗過亦估唔到,個節目好成功,咁希望大家睇完開心啦!」至於Bob由第一集被整蠱,到最後一集去整蠱人,他表示:「其實整蠱節目都係娛樂大家,無論係整蠱人嗰個,又或者係被整蠱嗰個,相信最後都係玩得好開心!Ali大人有大量,唔會咁容易嬲嘅!」另外,在節目中交足戲的江美儀亦在社交網站貼圖及留言對Ali說:「雖然你唔鍾意我,但我要讚你,你真係好純,好真,好聰明,對我哋嘅友誼又好珍惜!Ali,I am so sorry but I love you!」