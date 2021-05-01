樂易玲助攻！李佳芯要開名爆大鑊　被江美儀玩到喊

在最後一集《大整蠱》的對象是花旦李佳芯（Ali），她被騙出席一個由江美儀與林盛斌主持的全新清談節目《Mean Talk》，除了她，還有黎諾懿及農夫做嘉賓，江美儀一開始已經表明非常重視該節目，要求各人要開名講真話，期間高層樂易玲更出現監場並向Ali施壓，Ali即說：「大鑊喇！」

第一條問題是入行以來遇過最委屈的事，其他人就開名亂作一通，不知就裏的Ali見他們講得如此激烈就自爆：「幾年前有一次頒獎禮，大會要求我同一個前輩影合照，但當我走過去，對方就走開咗。」她還應要求公開了對方的名字，不過江美儀不收貨，直指不覺這件事有甚麼委屈之處，樂小姐亦走過來跟Ali說：「放膽呀！講得坦白啲。」Ali委屈說：「我連名都開埋喇喎！」

第二條問題是最不喜歡的節目，Ali就話自己最怕的節目是台慶，因為要表演勁歌熱舞，但自己四肢不協調，江美儀對答案不滿意，樂小姐再次出動，更拉Ali到一邊訓話：「你驚呀？唔敢講？你答得唔好，唔夠。跟住會問你最唔想合作嘅藝人，你真係要諗，真係要答。」Ali稱沒有跟任何藝人交惡，樂小姐建議她說一個相熟的藝人朋友，至少對方不會嬲她。農夫點名麥美恩，Ali就話心目中人選也是她，但林盛斌及江美儀當然不放過她，逼她講另一個，Ali無奈說：「咁江美儀囉！你成日都逼我。我真係諗唔到。清談節目我真係唔想見到你，拍劇就唔同。」江美儀即時交足戲扮喊及走開，嚇到Ali哭了出來，邊抹眼淚邊並說：「我唔再想上呢啲節目。」此時江美儀才出現告知她真相，搞到Ali又哭又笑。

Ali坦言完全想不到自己會成為被整蠱對象：「今次真係完全畀佢哋呃晒，因為佢哋真係好好戲，樂小姐又喺度助攻，種種因素加埋令我畀佢哋呃晒，我好少畀人做整蠱對象，好似未試過上類似節目，事前冇諗過亦估唔到，個節目好成功，咁希望大家睇完開心啦！」至於Bob由第一集被整蠱，到最後一集去整蠱人，他表示：「其實整蠱節目都係娛樂大家，無論係整蠱人嗰個，又或者係被整蠱嗰個，相信最後都係玩得好開心！Ali大人有大量，唔會咁容易嬲嘅！」另外，在節目中交足戲的江美儀亦在社交網站貼圖及留言對Ali說：「雖然你唔鍾意我，但我要讚你，你真係好純，好真，好聰明，對我哋嘅友誼又好珍惜！Ali，I am so sorry but I love you！」