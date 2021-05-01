叫林作做女朋友！鍾培生踩場讚完再彈：唔好畀我打死

「富三代」鍾培生在林作出賽前，他偕友人睇林作比賽，期間不時搖頭。完場後受訪但不肯與林作合照，全程稱呼對方是「女朋友」Girlfriend 。對於林作表現，他先讚後彈：「我想佢贏，佢打得唔太差，有勇氣，上得擂台都值得尊重，不過佢唔係我對手，希望佢喺錯誤中學習，9月時唔好畀我打死。（佢成日做挑釁動作？）冇問題，前題係要贏，我都有做挑釁動作，但我每一次都贏。」

他說加賽時林作都有幾下直拳打中對手，但會尊重裁判，希望林作好好進步。鍾培生又批評林作的軍師，認為林作不應多次甩頭盔。最後他透露現在每周操練6日，早上7點半起身，及要再減磅。

而林作比賽期間，女友裕美在場邊打氣，睇得肉緊時更跪地，不時叫「作作」、「打死佢」。林作賽後受訪，對於鍾培生稱呼他做「女朋友」，他笑說：「佢對我一見鍾情，好多年前佢都見過我，懷疑佢雙性戀，我對佢性取向好開放。（佢對你好興奮？）佢一直為我興奮，喺佢心目中我值100萬，我媽心目中冇值咁多。」對於輸掉賽事，他反指對手是「𡃁仔」唔想大恰細，挑釁動作只是娛樂大家。自信今日只付出1成實力：「我跳出跳入，就知唔係同佢死過。」對於現場觀眾大叫「打死佢」，林作講笑：「鍾培生11點嚟咗，喺座位底貼咗幾百蚊，附上字條叫觀眾嗌打死林作，離場時，觀眾一樣同我攬攬錫錫，收錢做人係咁㗎啦！」