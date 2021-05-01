節日外賣可以好豐富　讓媽咪抖一抖

疫情關係，今年母親節相信會有很多人選擇在家用餐，除了自煮，最方便莫過於買外賣。酒店級的菜單自然有水準，坊間亦有不少餐廳推出特色的美食，大家可隨時隨地和母親安坐家中品嘗，方便慳工夫。若然想親自聊表心意，也可選擇半製成的煮食懶人包，在家扮演大廚為母親烹調美味。

新舊糅合手工菜

如果媽咪喜歡食燒鵝或手工菜，「鏞鏞·藝嚐館」於5月1日至9日期間供應的「母親節外賣套餐」（4位用）或許啱心水。6道菜套餐就有人氣的鏞記正宗黑鬃燒鵝，還有古早味蝦籽紮蹄、椒鹽大蝦皇、梨山醬汁豬柳、北菇扒西蘭花及瑤柱蛋白炒飯，還可以額外訂購3款海鮮包括上湯焗龍蝦伊麵、骨香東星斑球（炒斑球拼椒鹽頭骨腩）或雙葱野菌炒鮮鮑魚。

重量級主菜

若然是大家庭的話，一個分量十足的套餐很重要，香港四季酒店推出2款4道菜母親節套餐，前菜包括有香烤虎蝦凱撒沙律、火腿通心粉沙律、香烤南瓜湯配牛油面包粒及雞肉粟米湯，主菜則有2公斤蜜餞金門火腿或焗酥皮三文魚批伴香葱忌廉汁，還包括了松露薯蓉或忌廉焗薯等，最後還有1磅紫羅蘭絲絨蛋糕，必定讓媽咪和家人的胃都很滿足。

按區選擇

通常去連鎖的餐廳，菜式都是固定的不妨有時都會例外。翠亨邨於5月1日至9日供應的母親節外賣套餐，每間分店的大廚都會推出自己拿手的菜式設計。如尖沙咀店的招牌粵饌套餐，就有蜜汁叉燒拼燒腩仔、紅酒梨黑醋脆豬柳及金牌豉油雞等5道菜。中環分店的招牌粵饌家常套餐，就有鴻運乳豬拼盤、中山靚一雞等5道菜，至於銅鑼灣分店的母親節頌親恩套餐，包括有芙蓉海皇燕窩羹、翡翠百合炒玉帶蝦球、古法雲腿蒸海斑片等6道菜，每款套餐都附有炒飯及甜品。客人可按個人喜好或地區選擇，靈活方便。

麻辣抄手

想在家為母親煮餐飯，但自問煮藝麻麻的話，可以考慮一些輕巧的菜式。中環四川菜館麻辣燙於這個節日，推出抄手製作套裝，內裏包括豬肉碎餡料和四川麻醬，而且師傅特別列出一份詳細的食譜，大家可以按指示來包餡和烹煮，和母親來個家庭樂。

愛心早餐

一日之計在於晨，想媽媽晨早就容光煥發，一頓豐富的早餐相當重要。精品肉店及餐廳Feather & Bone推出了自煮早餐包Breakfast Box，內裏包括煙肉、雞蛋、酸種麵包、Chipolata香腸、有機焗豆、車厘茄和白蘑菇等多款食材，只要將食物煮熟，然後來個漂亮的擺盤便完成。和媽咪在家品嘗美味的All Day breakfast，美味又溫馨。