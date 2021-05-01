【新溝女王】吳偉豪有樣有身材演「朱凌凌」彈起

現年22歲的吳偉豪近年在無綫熱播劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「朱凌凌」一角，在戲內和「島大」同學「金城安」周嘉洛是「安凌CP」，而他更常常半裸上陣演出，故常令網民熱議。靚仔有型兼身形健碩，是吳偉豪的icon，加上被指為「翻版吳彥祖」，迅即成為無綫新一代最入屋的男神。讀國際學校的他，2015年放棄讀大學，中學畢業後即投考無綫藝員訓練班，雖然中文水準麻麻，但不乏演出機會，曾參演《律政強人》、《幕後玩家》、《誇世代》及《十八年後的終極告白》等超過30部劇集。

本來形象健康的吳偉豪近年卻多了「溝女王」的稱號，他被踢爆有個比他年長10年的圈外女友Charlotte，這段姐弟戀未能開花結果，因有傳男方花心成性。同時更有傳他愛跟異性搞曖昧，並常以「Staycation」（宅度假）這招來邀請女生到酒店共度二人世界，「受邀」對象名單有多位女星，據知憑《學是學非》彈起的34D「美人魚港姐」何泳芍（Honey）榜上有名並曾應約！

Honey和吳偉豪也愛戶外活動，遊山玩水都會拍住上，但為保持低調，只各晒遊玩相，合照從不公開，惟早前Honey網晒的玩狗照「洩蜜」，因狗狗的主人正是吳偉豪。早前吳偉豪被問到和Charlotte分手一事，他只說：「唔回應，感情一向低調。」同時否認跟Honey的親密關係。