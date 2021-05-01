戴祖儀老貓燒鬚被整蠱：唔再覺得自己好醒

藝人戴祖儀到電視城出席《好聲好戲》記者會，期間玩考演繹遊戲時，她與何廣沛勝出，獲汪明荃頒獎。講到早前於《玩爆你個腎》被整蠱，在生日當天被粉絲邀請拍片，豈料期間被假扮食環署的工作人員指太多人聚集，又殺出假記者扮採訪，提起此事她笑言：「我依家都好驚，如果真係有記者嚟到影低個情況，真係水洗都唔清，嗰陣仲諗緊報道出嚟之後，我應該返馬來西亞定去美國玩吓先，好驚唔知點解釋，知道被整蠱之後，真係開心到腳軟。」但她亦開心有網友對她改觀：「話我嗰陣叫其他人走先，自己留低，呢個舉動好偉大，都開心嗰陣自己突然人品大爆發做咗好事。」

法律系畢業的她笑言原來有事發生時，腦海會一片空白：「嗰陣如果可以撻到啲法律知識出嚟就型好多，決定拍完劇返去要背番啲法律知識，以防萬一再畀人整蠱。（驚唔驚下次再畀人整蠱？）反而放心晒，因為個節目完咗，又已經上過呢個節目，所以應該安全。」她又謂由細到大都冇乜被人整蠱：「因為我覺得自己好醒，通常一有人整蠱我就已經會估到，所以真係老貓燒鬚，都係唔好再覺得自己咁醒。」