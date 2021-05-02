【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿一庚戌金破日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：求醫、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、開業、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、天蠍座、人馬座

白羊

維繫家庭和睦要靠溝通，逃避是解決不了問題。

金牛

趁周日做健身運動，有助鍛煉體能，釋放壓力。

雙子

適合出席社交場合，易結識到相互欣賞的異性。

巨蟹

成功不能靠僥倖，身處順境也要懂自我反思。

獅子

懂得為人設想，不妨陪家人去野餐，共享天倫。

處女

多接觸新事物，可大開眼界，有利個人成長。

天秤

人氣甚佳，約好友於下午聚會，可帶來好運。

天蠍

愛情運最強！邀伴侶去郊外野餐，甜在心頭。

人馬

迎來快樂一天，出席應酬活動有助拓展人脈。

山羊

樂於助人，因而贏得別人的尊重，心情愉快。

水瓶

聯誼會友的好日子，可從社交圈子獲得驚喜。

雙魚

投資運會受時局衝擊，靜觀其變比較有利。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）狗 易破財

鼠

盡得天時地利人和，不妨大膽落實投資計劃。

牛

有抱打不平的傾向，當和事老也要注意言行。

虎

活力十足，就算再複雜的事，仍能從容面對。

兔

人際關係出現暗湧，小心說話，避免得罪人。

龍

是日沖煞，頭頭碰着黑，做事切忌獨斷獨行。

蛇

工作表現獲得好評，事業發展可更上一層樓。

馬

助人為快樂之本，趁假日做義工可提升運氣。

羊

運勢不過不失，遇到問題時應從多角度思考。

猴

心情靚，容易碰上貴人，或會有意外收穫。

雞

頭腦精明，判斷力強，工作表現如魚得水。

狗

有破財風險，萬事要謹慎，盡量少與人接觸。

豬

言者無心，聽者有意，注意說話語氣與用詞。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

睡床最怕遇上橫樑壓頂

樓房大廈是由樑和柱組成，直的是柱，橫的是樑，兩者構成建築物的支架，然後在樑和柱之間，直加牆壁，橫加地板，便建成了樓房，因此你的家居有橫樑，我的家居亦有橫樑，如果橫樑是位於合適位置，不影響到人口，那在風水而言，是屬於中性的。

無論是爐灶、梳化，抑或睡床，凡是在橫樑之下，都會對人產生負面影響，尤其是壓在睡床上方更加不利。

如果只是自己一個人睡覺，受橫樑所壓，無論壓在身體哪個部位，均有損健康，最怕是壓在頭部，會令人心緒不寧，思考力或記憶力減退，常有頭痛、頭暈等症狀。

如果橫樑下躺着的是一對夫妻或情侶，不但不利於精神健康和頭部健康，亦不利於二人的關係，較難控制自己的情緒，一些理應可以互相遷就的事情，竟然遷就不了，由小事化為大事，每事也要爭吵起來，例如，想吃的飯軟一點或硬一點，家居多了一點灰塵，很小的事情都可以觸發爭吵。除了受性格影響外，橫樑壓頂也會降低人們控制情緒的能力。遇着流年病星災星飛到床位，更見剋應。橫樑不能拆，要改善問題的唯一方法就是移開睡床位置。