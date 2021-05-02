老公嫌太嘈！車婉婉被迫同囝囝做廳長

今集無綫節目《日日媽媽聲》請來車婉婉任嘉賓，分享湊小朋友的點滴，談到另一半是否「豬隊友」，老公是外籍人士的她，大談雙方文化差異例子，指老公不明為個生B後要煲薑醋，還搞成屋酸醋味，更指兒子「BBQ」一向餵人奶，正當她認為BB瞓陪伴床既方便又溫馨時，老公卻嫌很嘈吵，結果婉婉與兒子出廳瞓，做足「廳長」1年。愈講愈興奮的她繼續爆料，透露有次到澳門工作，期間叫老公先帶兒子返家瞓覺，沒料老公顧得兒子卻顧不到其他東西，最終把行理箱遺留於的士上。

照顧「女兒」考驗

另一嘉賓是育有兩個女兒的陸永，他透露於太太坐月時，曾陪她一個多星期唔洗頭，陪老婆坐月唔洗頭，又自誇有幫手湊女，最耍家螺旋式掃風。節目安排陸永照顧兩位「女兒」，並由起床、穿校服、扎辮、煮早餐等考驗他，不過他全部半桶水，沒有一件事成功過關，就連整飯盒也搞唔掂。至於已有兩個可愛兒子的主持陳凱琳，卻「發女寒」忍不住攬實其中一個妹妹，並表示：「我想生女吖！」場面搞笑。

如何照顧患病大女？

節目亦請來了「超級媽媽」鍾麗淇，講述如何照顧患有4號染色體缺損綜合症的大女Isabella，表示女兒會長時間抽筋：「一抽筋就幫佢打針，打完針就要Call救護車，依家就好啲，但係未戒到藥， 醫生曾經喺佢細個時話有機會過唔到2歲，但個女依家都11歲。懷細女係生大女隔咗5年，冇特別去驚，心態係如果有特殊需要就係我嘅命運，如果有BB就盡量畀佢活下去。」更指兩姊妹相處很甜蜜，平日也有教導妹妹如何照顧家姐，不想灌輸他知道家姐有特殊需要：「如果將來妹妹係好錫家姐係我嘅福氣，其實因為大女個病，我成立咗一個基金，希望幫助到有需要嘅人。」