千字文反擊韓君婷迫遷論　蔡國威嬲爆：問心無愧

蔡國威發誓從來冇迫韓君婷搬走，對方口中的4位數字家用其實是1千元，更心痛對方不腳踏實地。他說：「我問心無愧！由最初，我只係本着一心幫助好朋友，希望可以渡過難關，一直回答傳媒都相當保護，但竟然換來今日呢個對待，咁我亦必須講出事實嘅真相！」坦言仁至義盡的他更轉發一幅金句圖：「你對人再真，總有人不領情，你對人再好，也有人不感恩。」

Q1：呢7個字「你究竟幾時搬走？」

A：我可以對燈火發誓，完全冇講過，當日係韓小姐自己親口同我講話搵到理想職業，可以養到自己，然後早一晚同我講：「聽朝11點我會搬走，多謝」。

Q2：有畀4位數字家用？

A：一直以來我回答傳媒，我可以重申一次，由第一日佢搬來同我住，我已經同佢講，我供樓，水電煤各方面嘅開支都唔需要佢畀，我仲要因為咁每月額外租咗迷你倉，將屋企雜物搬過去，令到空間可以多啲，每個月佢會放低1千蚊畀我，有時多伍百（元），唔係我要求嘅，係佢自己當係補貼吓一啲雜費，咁你擺低我咪收，就算六合彩停（暫停攪珠）期間，我自己屋企所有開支都應付自如，我根本毋須要捱麵包。

Q3：韓小姐話不想被抹黑，唔可以再講大話包容我，唔想（為咗）保護我自尊，傷害到自己而爆出真相？認清我真面目，唔使瞓梳化？？

A：自從佢申請破產新聞（刊出）以來，我回答傳媒都係祝福，盡量唔講出真相，何來抹黑？？一個人犧牲自己私人空間，無條件畀你住兩年，我一開始仲話畀房你瞓，你自己話瞓廳都得，你自己唔長進唔腳踏實地，自己堅持辭職賴疫情，我做朋友都仁至義盡，原來呢個真面目係你唔想見到嘅。

Q4：unfollow IG？

我完全無做任何動作，我一直唔會做埋啲咁小學雞嘅嘢，亦唔會成日check住邊個unfollow（取消關注）我或我要去unfriend（刪除好友）人。