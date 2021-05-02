東方日報C2：疑似吳偉豪12秒自慰片外洩

《愛．回家》男神吳偉豪近期是非不斷，繼早前被踢爆是「花弗男」，喜歡約會不同女生去酒店Staycation後，昨日有疑似他的不雅短片流出，片段中正在沖涼的男子大玩自慰，極之不雅，形象徹底崩壞！

現年22歲的吳偉豪憑無綫熱播劇《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」一角為人認識，身形Fit爆，擁6舊腹肌，形象健康，深得觀眾歡心，可惜早前卻被踢爆陽光型男背後，原來是「溝女王」，性格花弗，之前雖有年長10歲圈外女友Charlotte，但亦愛同時跟不同女生搞曖昧，最愛約女仔去酒店Staycation溫馨一番，有指其中一位對象是前港姐何泳芍。雖然他對種種傳聞悉數否認，亦不願回應與圈外女友是否分手，不過形象已一落千丈！

「潛水」避風頭？

昨日吳偉豪再惹是非，網上流傳一條疑似是他的沖涼自拍短片，該男子身形健碩有腹肌，與吳偉豪一樣胸部有兩粒痣，短片開首先影自己樣子，張開口一副高潮樣，之後鏡頭拍得他正在自慰，再影回自己樣子時，並露出陰陰嘴笑，片末再影下體，短短12秒的短片，相當不雅！

記者就此事致電及傳短訊給吳偉豪，他沒有任何回覆。而有份演出《愛．回家》的演員都非常入屋，就連原本唱主題曲的黃心穎都因偷食事件而需要換歌，如今吳偉豪接二連三鬧出醜聞，問監製林建祥會如何處理？他則回覆：「未清楚咩事，冇嘢回應，一切等公司安排。」

「翻版吳彥祖」升呢男神

吳偉豪自小就讀國際學校，2015年放棄讀大學，中學畢業後投考無綫藝員訓練班，雖然中文水準麻麻，但不乏演出機會，曾參演《律政強人》、《幕後玩家》、《誇世代》及《十八年後的終極告白》等超過30部劇集。他在《愛．回家》中與劇中的「金城安」周嘉洛是「安凌CP」，他更常常半裸上陣演出，故常令網民熱議，更被冠以「翻版吳彥祖」，迅速成為無綫新一代最入屋的男神。

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