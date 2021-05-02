【心理測驗】韓國超火！吃一口拉麵知個性

一碗熱騰騰的拉麵，是很多人的最愛，其濃郁的湯底、大大片的日式叉燒、半熟的溫泉蛋和煙韌的拉麵，構成一碗完美的配搭。原來美味的拉麵除了可以帶來味覺享受，甚至在疫情下能一解「鄉愁」外，還可以知悉自身的個性特徵，一道在韓國被瘋傳的心理測驗，到底有沒有如此神奇的「魔力」，一起來一探究竟吧！

【問題】

試幻想你面前有一碗熱氣騰騰的拉麵，你拿起餐具準備開動了，第一口你會吃甚麼？

A.日式叉燒

B.溫泉蛋

C.麵條

D.湯底

【結果分析】

A.頭腦發達型

謹言慎行，相比於說話，你更擅長思考，善於觀察，習慣計劃，但不喜歡太過複雜的生活。願意嘗試新事物，給自己不一樣的可能。透過極強的專注力、敏銳的觀察力及分析力，可以把大多的事情都運籌帷幄。在待人處事上處理得十分圓滑，有時候，你的忽發奇想會令人有意外驚喜，適合從事有關創意或需要頭腦風暴的工作，亦可以成為某一方面的專家。

B.氣場先行者

你是一個充滿自信的人，永遠都是胸有成竹的樣子，在氣場上已經先壓人一頭，很有領導者的風範，即使只是小員工，亦令人有一種老練的感覺。但是光會虛張聲勢亦不夠，專業能力也是重要的一環，在工作場所中能屈能伸，可塑性才會更高。

C.交際型天才

天生能言善辯的人，情商十分高，善於處理不同組織中的人際關係，對外界的資訊吸收和消化能力也是十分強，和任何人都很聊得來，懂得處於與不同人、身份之間的關係，適應力極強，社交圈子極廣。不過這種天賦大半是靠後天和機遇加強，後天亦一直在吸收經驗和知識，充實自己。適合從事與口才相關的行業，絕對是一把嘴走遍天下。

D.默默耕耘型

你是一個非常努力，而且事事親力親為的人，事情容易放不下心，缺乏安全感，無論處理大小事都要插手，認為靠別人不如靠自己，做事效率非常迅速。同時，你也是一位完美主義者，有耐力，討厭不負責任的人，因為追求完美令人會有少許壓力，可是因為你事事都會做，所以亦是朋友眼中的創業奇才。