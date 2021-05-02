吳偉豪一門四傑仲有阿哥幫手撐 二哥機師一樣睇得

常言道「長兄為父」，屋企有個哥哥就好似多咗個老竇咁有安全感，如果阿哥仲要係有所成就，真係全家人嘅驕傲！小鮮肉「朱凌凌」吳偉豪捲自慰片風波，搞到報晒警咁，相信佢家中2位哥哥一定會落力撐佢，呵護番佢嘅弱小心靈。

吳偉豪一門四傑確係威水，皆因佢大哥係任職8年嘅消防隊長，大隻得嚟真係「肌味濃」。二哥就係型仔飛機師，前年更加係全家總動員飛到澳洲出席二哥畢業典禮，「衝上雲霄」都一樣電死人，加埋佢個Model細佬，真係基因嘅嘢，冇得我哋羨慕。

歌手林奕匡嘅阿哥就厲害喇，佢舊年就透露哥哥身在美國，因為佢哥哥同公司就係研究同製造新冠肺炎Test Kit，其中一個重要成分就係佢哋團隊有份參與研究，真係全球人嘅驕傲。而林奕匡同哥哥個樣真係生得好似樣，完全係餅印一樣，似足孖生兄弟！

「十優港姐」麥明詩自己都已經醒目過人，但原來佢哥哥麥明山一樣犀利，外型高大斯文嘅佢，中文大學醫學院畢業後，一直喺政府醫院擔任實習專科醫生，近年就去到屯門醫院做專科醫生，可惜佢已經名草有主喇。

歌手許廷鏗屋企基因同樣厲害，佢自己就做牙醫，個個客人都係星級好友，而佢哥哥許永鏗亦同樣猛料，畢業於香港大學法律系，之前就做過律師，不過原來咁都滿足唔到佢，依家仲轉行做Banker，高收入高學歷，仲要娶埋前𡃁模A.Lin（裴殷）做嬌妻，仲唔係人生大贏家？

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