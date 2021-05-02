母親節讓媽媽靚上加靚！

下星期就是母親節，快送上合她心水的美妝產品或香水，讓她美上加美吧！（互聯網）

下星期就係母親節，做仔女嘅當然要送禮冧吓媽媽！所謂「橋唔怕舊最緊要受」，既然係女人都貪靚，揀1份可以令佢更靚更有氣質嘅美妝產品或香水禮物，母親大人應該會收貨！

花花世界

今個情人節，Dior以花為主題，從肌膚護理、香薰到彩妝，都以透過鮮花設計去歌頌母愛。精選產品如限定珍藏版傲姿唇膏，更將玫瑰刺繡圖案刻在唇膏上，加上牡丹花配方，為雙唇帶來呵護。除唇膏外，以格蘭玫瑰潤澤成分研創的玫瑰花蜜活養精華油、匯聚Dior花卉科研成果的完美活能超效精華及綻放無盡花香的J'adore Infinissime香薰亦同步登場。

華麗美妝

Dolce & Gabbana Beauty精選出一系列誘人香水及奢華妝品，為不同個性的媽媽送上專屬心意。Light Blue淡香氛、The One淡香精、Dolce Rose淡香氛給敢冒險、高貴優雅或佻皮愛玩的媽媽最合適。而豹紋粉盒設計的Felineyes 4色眼影、Shinissimo水潤炫彩唇釉就啱晒性格大膽的媽媽；至於Solar Glow系列，就跟追求自然美的媽媽最Match。

奢華護膚

Fenty Skin和Fenty Beauty 為母親送上奢華護膚體驗，Fenty Skin 推出的多款多功能產品包括 Fenty Skin Start’rs 及FLASH NAP瞬間煥亮眼部啫喱均是供精簡、高靈活性且品質優越的護膚配方，配合合濾鏡大師柔光美肌粉 餅和輕顏大師柔光羽感粉底乳，輕璧打造無瑕裸肌妝效。

繽紛旅行色彩

為慶祝母親節，Atelier Cologne與來自加州的藝術家Tiffany Lusteg聯手創作母親節限量版香水皮套。這兩款的收藏版旅行皮套糅合繽紛色塊和柔和淡雅插畫，頌揚不拘泥於形式的愛，向愛致敬。設計可搭配品牌中的不同香水，散發無限可能。

永恒的愛

Victorinox的Signature系列，今回透過全新的Forget Me Not淡香水展現女性的嫵媚魅力。靈感來自瑞士的大自然，不但充滿清新花，更加入花語為「永恒的愛」的毋忘我，象徵母親對子女不變的愛和無微不至的照顧，以香傳情。

嬌美泡泡浴

今個母親節，LUSH以嬌美的花卉和精緻可愛的造型炮製一系列母親節限定產品，務求讓媽媽可以透過香氣沐浴，結束辛勞的天，全然放鬆身心。此系列包括多款不同組合禮盒，能滿足不同媽媽的需求。

典雅香水盛宴

CHLOÉ趁母親節推出多項優惠，包括：買CHLOÉ淡香氛30ml送精美筆記本及頸鏈、手飾各1件。另推出多個激抵價香水套裝，品牌更網羅COACH、JIMMY CHOO、LANVIN、MONTBLANC、MOSCHINO Fresh、Narciso Rodriguez、Salvatore Ferragamo及VERSACE等。

獨特手工之選

瑞士臻貴護膚品牌SUISSE PROGRAMME推出特殊的母親節禮物，由即日至起5月5日除可以超抵優惠價購買星級活氧細胞護理套裝，更可參與與SUISSE PROGRAMME於5月8日至5月9日舉辦的Mother's Day「珍珠手袋設計工作坊」， 不但可以為媽媽DIY一份獨一無二的母親節禮物，同時可享15分鐘亮肌體驗和$300餐飲現金券，一份禮物帶來多重驚喜！