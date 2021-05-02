長期被智珉欺凌　珉娥自爆因壓力大而患宮頸病變

韓團AOA前成員珉娥去年7月自爆10年間遭隊長智珉欺凌，令她患上抑鬱症及驚恐症，更曾多次企圖自殺，智珉在被爆欺凌後退出組合，珉娥則停工專心接受治療，而日前晒出割脈照的她繼昨晨發文表示想與智珉單獨見面後，昨晚又再上載長文，再次憶述當年被欺凌的經過。

珉娥指當年因為經常被智珉責罵，每當練歌和練舞時就會全身發抖，只能服用神經安定劑，而她又因為承受太大壓力而患上宮頸上皮內瘤樣病變，更多次試圖自殺：「我因為智珉而割脈超過20次，試過服用大量安眠藥、燒炭和吊頸，只要是我知道的方法都試過了，只要是聽到關於你的事，我就覺得好生氣，只會流眼淚。」她又大爆雪炫、澯美、酉奈和惠晶都曾在其面前罵智珉，卻從沒有在智珉面前說過一句幫助她的說話，令她感到很受傷。她又大爆智珉曾在沒有得到其他人同意下帶男人到宿舍，男方在赤裸的狀態下被事務所的男組長撞見，又曾多次帶女諧星到宿舍玩。

對於有人認為她現在與智珉見面根本沒有意義，她便說：「你說到現在才見面能有甚麼改變？我只是想兩個人單獨見面，當然會有改變，假如不是心理變態，應該會感到內疚吧？智珉啊，因為你我真的好辛苦，直到可以見面那一天，我都不會放棄，我覺得很憤怒又委屈，人已經故障了，補償？我並不奢求，只是想我的委屈可以解開。」