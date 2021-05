【居英生活】英國鄰居「小心犯禁」教學

俗語話「遠親不及近鄰」,尤其初到陌生的英國,習慣鄰里關係「冷淡」的香港人,實在有必要重學「鄰居相處」之道。英國鄰里關係大都很實際,即使不親密,亦會打招呼,不竟跟鄰居關係好也方便互相關照,例如出遠行也能拜託鄰居餵貓狗或代收信件,總比出入互相「黑臉」好。不過打招呼只是第一步,鄰里間最重要還是別「犯禁」,基於文化差異,以下幾點香港人絕不能做:

(1)問及別人私隱

英國人極重視個人私隱,不要初相識就登堂入室,傾幾句就問人家東西值幾錢、問男主人收入多少,或單刀直入問女主人幾歲,甚至拿英國皇室開玩笑,這些全都是禁忌。英國人都很循規蹈矩,就是排隊提款,排第二的也不會貼近排頭的,為免誤觸對方私隱,彼此尊重非常緊慎。

(2)發出過大噪音

香港人習慣說話率性,在家更是無所顧忌,聲浪如吵架。英國人卻內斂保守,不太喜歡聽到鄰居家事、大力關門聲、寵物吠聲、電視或音響聲,而且英國的木房子普遍都隔音不佳,港人在家時一定要多加注意。英國人說話欺文,卻頗喜歡在家開派對,甚至每星期都BBQ,若遇上這些鄰居也頗為頭痛。

(3)花園越界逆佔

英國房屋(House)很多都有花園,鄰舍間花園也時會相連,彼此可走來走去,鄰居友善還好,假如鄰居性情「古怪」就很易發生衝突,例如鄰居很介意你的寵物「越界」,又或種植大型植物遮擋了你窗前視野,最極端例子,甚至你的花園被鄰居「逆佔」,原來有部分英國房產合約,並沒把屋前花園歸入房產中,即使打官司也未必可奪回,故買房子一定要看清楚。

(4)有借冇還失信

只要鄰里關係好,偶爾敲門借東西,一般也沒相干,但重點是要有借有還,就是芝麻綠豆小東西,也要重視誠信,即使英國鄰居說:「Don't worry about it」也別真以為他不計較,寧做多勿做少。英國人亦重視禮上往來,收禮必須還禮,他們都喜歡收花或高級朱古力,但切忌送菊花或百合,或送雙數的花,禮物也忌有大象、黑貓或孔雀圖案,這些在英國都是不吉利的。

鄰居滋擾如何反擊

不過買樓睇盤,也無法睇埋鄰居,會否碰上惡鄰幾乎全看運氣,若不幸被鄰居滋擾,就要知如何投訴,以下方法不妨參考:

(1)直接交涉

第一步可嘗試上門交涉,如跟鄰居關係好,一般都會「給面子」收斂。但若鄰居不太友善,建議聯合其他受影響鄰居一起行動,加強壓力。如果是小事,例如垃圾袋沒處理好,不妨留個便條給鄰居「溫馨提示」,這也可免卻唐突與尷尬。

(2)通知業主

如果鄰居只是租客,上門交涉又沒結果,不妨試通知其業主或房東,事關該單位如被舉報到政府Council,業主便有機會被罰款,理論上業主也會緊張介入處理。

(3)向Council舉報

如以上方法效果都不理想,就該向當地政府Council舉報,各地Council都有自己網站,一般都有舉報機制,若遇上噪音滋擾等問題,都可登記該單位地址,政府自會派人跟進,如同一地點被連續多次舉報,該住戶便有機會被迫遷。你甚至可尋求申訴專員(Ombudsman)的協助,他們會監管地方政府工作,可加快效率。

(4)報警告上法庭

最後一步就是報警求助,好處是警察可即時到場處理糾紛,也能給鄰居明確警告,但報警人也難免要協助調查,鄰里關係亦難以回復如初。如果滋擾非常嚴重,你甚至可告上法庭,英國法律也有相鄰權的概念,鄰居有責任要顧及對方權利,若裁定鄰居行為不當,法院有權發出限制令,或直接給滋擾者判刑。

小建議:主動跟鄰居打好關係

在英國跟鄰居打招呼,是基本中基本,即使你不愛閒聊,也請跟你的鄰居友善微笑,至少問句:「How are you?」或簡單答:「I am fine thank you.」毋須喋喋不休。如果可以,更建議你趁假日可主動按鄰居門鐘,然後禮貌地介紹自己,順道也可一探鄰居「虛實」;不過請點到即止,不用特別送禮, 免得人家要回禮。當然到了聖誕,鄰居間最好能互送聖誕卡,平日也多給鄰居幫忙,關係便能更加穩固。