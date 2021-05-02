【居英生活】英國鄰居「小心犯禁」教學

俗語話「遠親不及近鄰」，尤其初到陌生的英國，習慣鄰里關係「冷淡」的香港人，實在有必要重學「鄰居相處」之道。英國鄰里關係大都很實際，即使不親密，亦會打招呼，不竟跟鄰居關係好也方便互相關照，例如出遠行也能拜託鄰居餵貓狗或代收信件，總比出入互相「黑臉」好。不過打招呼只是第一步，鄰里間最重要還是別「犯禁」，基於文化差異，以下幾點香港人絕不能做：

（1）問及別人私隱

英國人極重視個人私隱，不要初相識就登堂入室，傾幾句就問人家東西值幾錢、問男主人收入多少，或單刀直入問女主人幾歲，甚至拿英國皇室開玩笑，這些全都是禁忌。英國人都很循規蹈矩，就是排隊提款，排第二的也不會貼近排頭的，為免誤觸對方私隱，彼此尊重非常緊慎。

（2）發出過大噪音

香港人習慣說話率性，在家更是無所顧忌，聲浪如吵架。英國人卻內斂保守，不太喜歡聽到鄰居家事、大力關門聲、寵物吠聲、電視或音響聲，而且英國的木房子普遍都隔音不佳，港人在家時一定要多加注意。英國人說話欺文，卻頗喜歡在家開派對，甚至每星期都BBQ，若遇上這些鄰居也頗為頭痛。

（3）花園越界逆佔

英國房屋（House）很多都有花園，鄰舍間花園也時會相連，彼此可走來走去，鄰居友善還好，假如鄰居性情「古怪」就很易發生衝突，例如鄰居很介意你的寵物「越界」，又或種植大型植物遮擋了你窗前視野，最極端例子，甚至你的花園被鄰居「逆佔」，原來有部分英國房產合約，並沒把屋前花園歸入房產中，即使打官司也未必可奪回，故買房子一定要看清楚。

（4）有借冇還失信

只要鄰里關係好，偶爾敲門借東西，一般也沒相干，但重點是要有借有還，就是芝麻綠豆小東西，也要重視誠信，即使英國鄰居說：「Don't worry about it」也別真以為他不計較，寧做多勿做少。英國人亦重視禮上往來，收禮必須還禮，他們都喜歡收花或高級朱古力，但切忌送菊花或百合，或送雙數的花，禮物也忌有大象、黑貓或孔雀圖案，這些在英國都是不吉利的。

鄰居滋擾如何反擊

不過買樓睇盤，也無法睇埋鄰居，會否碰上惡鄰幾乎全看運氣，若不幸被鄰居滋擾，就要知如何投訴，以下方法不妨參考：

（1）直接交涉

第一步可嘗試上門交涉，如跟鄰居關係好，一般都會「給面子」收斂。但若鄰居不太友善，建議聯合其他受影響鄰居一起行動，加強壓力。如果是小事，例如垃圾袋沒處理好，不妨留個便條給鄰居「溫馨提示」，這也可免卻唐突與尷尬。

（2）通知業主

如果鄰居只是租客，上門交涉又沒結果，不妨試通知其業主或房東，事關該單位如被舉報到政府Council，業主便有機會被罰款，理論上業主也會緊張介入處理。

（3）向Council舉報

如以上方法效果都不理想，就該向當地政府Council舉報，各地Council都有自己網站，一般都有舉報機制，若遇上噪音滋擾等問題，都可登記該單位地址，政府自會派人跟進，如同一地點被連續多次舉報，該住戶便有機會被迫遷。你甚至可尋求申訴專員（Ombudsman）的協助，他們會監管地方政府工作，可加快效率。

（4）報警告上法庭

最後一步就是報警求助，好處是警察可即時到場處理糾紛，也能給鄰居明確警告，但報警人也難免要協助調查，鄰里關係亦難以回復如初。如果滋擾非常嚴重，你甚至可告上法庭，英國法律也有相鄰權的概念，鄰居有責任要顧及對方權利，若裁定鄰居行為不當，法院有權發出限制令，或直接給滋擾者判刑。

小建議：主動跟鄰居打好關係

在英國跟鄰居打招呼，是基本中基本，即使你不愛閒聊，也請跟你的鄰居友善微笑，至少問句：「How are you？」或簡單答：「I am fine thank you.」毋須喋喋不休。如果可以，更建議你趁假日可主動按鄰居門鐘，然後禮貌地介紹自己，順道也可一探鄰居「虛實」；不過請點到即止，不用特別送禮， 免得人家要回禮。當然到了聖誕，鄰居間最好能互送聖誕卡，平日也多給鄰居幫忙，關係便能更加穩固。