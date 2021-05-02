當死亡成為習慣　《Returnal》新主機必玩

遊戲主機PlayStation 5雖然已推出一段時間，但真正能發揮其性能的遊戲仍是寥寥可數，預載遊戲《Astro's Playroom》是其中之一，而最近推出的獨佔作《Returnal》是另外一款，無論操作或聲效都完全為PS5而打造，即睇當中特色！

《Returnal》由芬蘭公司Housemarque開發，此公司名作有《Stardust》、《Dead Nation》等。新作歷經4年開發屬於一款第三人稱動作遊戲，遊戲主角塞勒涅是一位太空偵察員，她為了追蹤「白影」廣播訊號，意外降落在一個形體不斷改變的星球之上，必需四處搜尋與戰鬥，從而解開當中謎團。

遊戲採用暗黑系高難度玩家至愛的Roguelike玩法，過程中主角會不斷死亡，每次死亡會失去大部分武器或道具，同時地圖環境及敵人會重新Reset。玩家要在每次循環中學習新的物品組合，並了解敵人習性，從而制定不同的作戰策略。試玩所見，一般嘍囉的攻擊不難對付，但Boss級敵人難度卻極高，稍一不慎就會死亡，玩家要有玩到崩潰的心理準備，但過關後的成功感卻無可比擬，絕對推介予熱愛類魂遊戲的Die Hard玩家們。

憑藉PS5系統的超高速SSD，遊戲可快速穿越不同世界之間的傳送門，死後也能瞬間復活，減低大家因為長時間等候而衍生棄Game的衝動。畫面支援4K解像度、60FPS高帖率與光影追蹤，加上場景偏暗，是試電視暗明對比度的絕佳遊戲。操作方面，透過自適應扳機，玩家可在開鏡瞄準跟啟動「Alt-Fire」之間無縫轉換，手掣的觸覺回饋則會隨着不同外星武器而變化。另外，遊戲還對應Tempest 3D AudioTech音效，玩家可從3D音效聽見來自各個方向的動靜，帶來令人驚悚的臨場感。

<知多啲>

何為Roguelike﹖

遊戲類型的一種，由「Rogue」及「like」兩個字混合而來，泛指「像Rogue的遊戲」。1980年左右推出的《Rogue》最特別是其「永久死亡」機制，角色一旦死亡便要從頭開始，道具、經驗都不能繼承，同時地圖的大小、怪物與道具也會隨機再生，令玩家每次重玩也有新的體驗，因而深受RPG玩家所熱愛。