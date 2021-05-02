NOTE e-POWER另類混能抗油魔

全新NOTE e-POWER擁有超低平均耗油量，而且車價相宜，絶對是不想受充電問題束縛的駕駛族抗油魔之選。（胡振文攝）

疫市下，油價屢創新高，不少駕車一族無奈硬入貴油。想慳油錢？要麼索性轉揸電動車，直接跟油魔說不(但要先解決充電問題)，要麼改揸混能車，慳得1L得1L。新抵港的Nissan NOTE e-POWER，擁有27.8km/L(WLTC)的超低平均耗油量，以目前油價計算僅約$0.7/km，加上售價只是$20萬頭，作為精打細算的車主，條數你識計啦！

全新NOTE e-POWER揭背車，是Nissan繼7座MPV Serena e-POWER後，第二款輸港的e-POWER電氣化車型。車載第二代e-POWER系統，可理解為一個毋須外置充電，僅一具1.2L直三引擎來發電，為車載鋰電池充電及直接驅動電馬達的另類油電混合動力系統。最大馬力輸出116ps，峰值扭力280Nm，動力表現媲美傳統2.5L自然吸氣引擎。廠方公布平均耗油量低見27.8km/L（WLTC）， 對不想受充電問題束縛，又想慳油的駕駛族，無疑是不錯的選擇。

不止堅慳油兼車價相宜，車型設計時尚，並注入不少傳統日式美學細節。車架主要受力部分更用上達1,470Mpa、超越核潛艇級的冷沖壓超高耐能鋼鑄造，剛性提高，連閂門聲都跟以往不同。車載多項先進駕駛輔助安全科技，包括：前方碰撞輔助制動、前方碰撞預警連前兩車急煞預警、車道偏離警示及車道輔助糾正等，行車安全更有保障。此外，LED頭燈及前霧燈、16吋鋁合金輪圈、皮革座椅、全新Monolith單幅式集成顯示屏、後泊鏡頭等全屬標準配備。

規格表

車型：五門五座位揭背車

馬達：電動交流馬達

發電引擎：直三VTC

容積：1,198c.c.

最大馬力：116ps

最大扭力：280Nm/0~2,900rpm

驅動：前置電馬達、前輪驅動

懸掛：（前）獨立麥花臣式支柱、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟式、（後）鼓式

車身體積：4,055×1,695×1,520mm（長×闊×高）