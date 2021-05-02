突然歌癮起點算？林奕匡周街搶人咪開個唱止痕

歌手林奕匡（Phil）位索老婆Rikko就鍾意Staycation，而冇跟住老婆去酒店嘅佢，就走咗去同4位Band仔Busking。嗰日佢行過尖沙咀碼頭，聽到一隊叫pkteam Music嘅樂隊，喺度唱佢首《高山低谷》，就行埋去同年輕後輩Jam吓歌過吓街頭歌手癮。

佢首先成個「維園阿伯」咁圍埋去聽歌，仲唱埋一份，大力掌聲鼓勵，釋出善意就行埋班後生度問人：「你哋叫做pkteam，今晚玩幾耐，唱咗幾耐呀？」之後邊吹邊企埋人個主音位拎埋人哋個咪，pkteam見《高》嘅原唱者嚟「踩場」，當然受寵若驚，但無任歡迎啦，唱完一首歌點會夠喉，佢再仲用埋人哋個Keyboard，為另一位歌手伴奏兼合唱《安徒生的錯》添，就喺咁唱完一首又一首，好似開露天個唱咁！

「搶咗你支咪」

聽見現場有好多歡呼聲，佢再加碼自彈自唱出新歌《沉思者》，玩足逾40分鐘，佢先突然醒起騎劫咗人哋個場，好有誠意咁道歉話：「唔好意思，突然衝咗入嚟，搶咗你支咪。」pkteam位成員就話：「好正，林奕匡，畀掌聲佢先啦。」佢臨走前就鼓勵新人話：「你哋繼續加油，唱人哋嘅歌，自己都寫吓歌，我有時都會講，有時我哋係唔會知道有幾多人聽你唱歌，練多咗，捉嗰個感覺，因為有好多世外高人係冇人留意，但唔代表你哋冇天分，你要好Enjoy嗰個Moment，嗰個感覺。」