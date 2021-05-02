本日日本：花7位數字買高達．渣古純金像

假如你係《機動戰士高達》的粉絲，並且想擁有極為昂貴的《機》珍藏品的話便要留意了！日本ULALACUBE Co., LTD.於4月推出了工藝技術與人氣動畫聯乘的U-Works項目，在專門炮製高級工藝品及玩具等的Kougei株式會社協力下，頭炮便是RX-78-2高達及馬沙專用渣古II的純金像。RX-78-2高達的純金像分別有揸激光槍及揸激光劍兩款，激光槍款式採用1/100比例製造，高180mm，限定推出20個；激光劍款式則高100mm，限定推出10個。而馬沙專用渣古II的純金像採用1/100比例製造，高175mm，限定推出20個。三款純金像均由工匠們精心打造而成，只見手工極其精細，而且將RX-78-2高達及馬沙專用渣古II的經典甫士立體呈現出來，甚具魅力。隨純金像會附送LED照明展示箱及保證書，每個純金像均有序列號。不過售價卻是非一般的，激光槍款式高達及馬沙專用渣古II的純金像各售26,400,000日圓（約HK$1,874,400），而激光劍款式高達則售3,960,000日圓（約HK$281,160），現可於U-Works特設網頁預訂，大約會於購入兩個月後發貨。