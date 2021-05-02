百年品牌實用至上　「工」佔時裝領域

Carhartt WIP以穿着者的實際需要作為首要考量，以工裝服飾的功能細節演繹出一系列實用主義新裝。（互聯網）

1889年在底特律創立的百年工裝品牌Carhartt，憑着標誌性的耐磨帆布製作出耐穿，兼具保護性的工裝服飾而成就傳奇故事。在Carhartt創立1個世紀後，品牌決定成立歐洲支線Carhartt Work In Progress（Carhartt WIP）向時裝領域進發，堅守Quality、Comfort及Durability 3大核心信念，精心改良一些經典單品的剪裁輪廓，保留工裝基因演變出新世代的潮流服飾。

今個春夏系列，Carhartt WIP以穿着者的實際需要作為首要考量，以工裝服飾的功能細節演繹出一系列實用主義設計，當中包括：以Hickory Stripe工裝條紋設計的Utility系列、染色造舊處理的Patina系列、城市機能風格的Outdoor系列及具備專業戶外機能的Gore-Tex Infinium for Carhartt WIP系列。各個系列服飾從挑選面料、縫線補強以至染色處理各方面都一絲不苟，務求在傳統工裝當中探索更多創新的可能性。