首公開工作花絮！陳自瑤自爆好大食　做製作人嗌值得

被汪明荃大讀好戲嘅陳自瑤（YoYo）由幕前撈埋幕後，個人影片頻道非常受歡迎，短短3個月已經有超過6.6萬訂閱人次，雖然工作繁忙但佢都Keep住Upload新片，最近佢就上載咗段「第一個工作日常Vlog」，首度公開工作花絮！

一開始見佢喺度補妝，當時係朝早8點左右，佢透露6點幾就要起身準備，因為當日要拍3條片！之後佢先到街市做賣菜阿姐，又落手推貨，非常勤力！忙完一輪佢就買外賣飯盒上車，前往下一個拍攝地點，喺車上佢都忍唔住瞌一瞌補眠，女明星累了！本來諗住喺公園食飯盒嘅佢，擔心衞生問題最終喺車上解決！

食飯時佢都趁機多謝網民支持睇佢啲片，又再解釋拍片原因，係想大家多啲了解佢，或者可以同大家分享佢嘅興趣，而自己就好鍾意「一日體驗系列」嘅片，可以了解各行各業，感受好多嘢！雖然拍片要自己構思、諗題目、聯絡人等，演員做埋製作人好忙，但佢都話好開心同值得！最後佢笑言好多人都話佢好瘦，係咪成日節食，佢就笑言其實好大食：「其實唔係，我係好大食，成個飯盒食晒㗎！」由朝踩到晚嘅佢，終於順利拍咗3條片，啲舖頭都閂晒先有時間食晚飯，真係忙足全日呀！網民都留言大讚「未見過咁靚嘅製作人，美貌與智慧都有」，又問「王浩信會唔會心痛，你咁辛苦」？