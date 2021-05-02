趁空閒歎番個特色新Afternoon Tea

雖然唔主張報復式消費，但每逢周末，大家不約而同都湧到商場名店及餐廳吃買玩，而各大食肆餐廳為了迎合大家口味，也不斷推陳出新，好似周末大受大小朋友歡迎的下午茶，也相繼推出全新主題，讓大家Hea歎得來更帶來滿滿新鮮感。

港九酒店級

幸福翠綠滋味

位於尖沙咀的九龍香格里拉大酒店嘅大堂酒廊與身體及家居護理品牌SABON合作，以品牌最新推出的幸福綠園系列作靈感，於5月3日起至6月30日期間推出全新的「幸福綠園」下午茶套餐（兩位用）。下午茶有8款鹹甜美點，均以水果及茶入饌，與SABON全新限量抹茶精萃系列裏的抹茶、茉莉、紅桑子、柑橘等清香調子互相輝映。美點包括慢煮三文魚醬配魚籽抹茶班戟、龍蝦西芹伴牛油軟包、茉莉花茶忌廉伴紅桑子洛神花果凍及杧果慕絲和法式檸檬餅伴柑橘果凍及香橙慕絲等，以及自家烘焙的英式鬆餅，並以新鮮時令水果作結，每位更奉上酒店招牌茶品或精選咖啡，也可以額外加錢享用法國凱歌皇牌香檳。此外，惠顧下午茶套餐可獲贈SABON滋潤護理禮品包一份，內含嬌貴茉莉沐浴油及嬌貴茉莉絲滑身體乳各一支，還有免費手部護理及幸福綠園身體潤膚乳液試用裝換領券一張。

古樹繁花展茂

到訪過中環香港美利酒店的也知道前庭有棵代表性的節果決明古樹，這時正值花季，酒店也趁機推出多種活動以迎接別具代表性的花季，當中包括於Garden Loung推出全新的「古樹繁花下午茶」（兩位用）。多款小食及甜點均加入春季水果及粉紅食材，巧手打造成精緻如花的午後饗宴。推介士多啤梨法國杏仁蛋糕、櫻花蛋白杏仁餅、荔枝歌劇院蛋糕及芝士紅菜頭撻。於花季內到酒店任何餐廳用膳均可獲贈印有節果決明花卉圖案的口罩套一個，齊齊分享繁花盛放的喜悅。此外，餐廳下午茶亦可外賣，層架特別印上節果決明花卉圖案，讓大家將悅目美景及可口滋味帶回家中與親友分享。

紅玫瑰吃落肚

位於旺角東的帝京酒店型格餐廳酒吧Lion Rock，於即日至6月30日與澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS合作，以玫瑰為主題，推出全新的「瑰麗仙境下午茶」。大廚以品牌一系列玫瑰產品為靈感，設計出多款美味茶點，包括龍蝦沙律撻、松葉蟹肉玉子卷、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕、佛手柑玫瑰芭菲和玫瑰草莓西瓜蛋糕等，配以Rose Garden及Rose Latte兩款特飲。惠顧兩位用套餐，可獲贈CANVAS玫瑰全日呵護套裝及香薰口罩配飾乙份，還送贈香薰口罩配飾，以磁扣設計，可扣在口罩、衣物或隨身物件上，配以自己喜愛的精油，守護身心靈，凸顯尊貴雅致品味。

餐廳食府

英倫殖民地色彩

位於中環歷史古蹟大館內的Statement，餐廳乃充滿殖民地特色的摩登英倫餐廳，最近逢星期四至日推出全新的「Botanical 下午茶」，當中精選多款鹹甜美點，並注入各式水果和鮮花作靈感，包括藍莓、檸檬和薰衣草蛋糕及玫瑰香水鬆餅等。在初夏時光中細味各款甜點，可搭配英式茶，亦可以額外加購一杯Ruinart香檳或紫色蝴蝶豌豆花茶，令悠閒午後更添滋味！

夢幻粉藍色調

珠寶品牌於亞洲區開設的首間餐廳The Tiffany Blue Box Cafe最近趁季節更替，順道推出全新的Tiffany春日三層架下午茶（（兩位起）以迎接和熙季節。精緻小點有甜有鹹，甜點包括餡料是茉莉花慕絲及橙檸檬蜜瓜啫喱的迷你Blue Box、青提子果撻配馬斯卡彭忌廉、榛子醬泡芙等；鹹點則有醃漬三文魚、鵝肝焦糖布甸、龍蝦包及松葉蟹肉卷等；還有自家製糕點包括煙肉芝士鬆餅、焙茶瑪德蓮及焦化牛油瑪德蓮，佐以指定咖啡或茶，帶別夢幻般的滋味之旅。

人氣店聯乘作

尖沙咀人氣餐廳Artisan Loung，下午茶總是大排長龍，甚得OL及型男淑女歡心，餐廳最近首度與米芝蓮2星餐廳Arbor主廚Eric Räty合作，於即日起的逢周六及日、全日推出「北歐式慢時光- Kahvi Break」下午茶套餐（兩位起，需預訂）。糅合日本與北歐風味之旅由多款限定美點開始，包括香焗牛肝菌批、牛油果番茄撻、36個月伊巴尼亞火腿蜜瓜玫瑰配以新鮮的哈蜜瓜汁、紅桑子朱古力蛋糕和日式檸檬忌廉蛋卷等。每一款賣相獨特吸睛，令人大開眼界。