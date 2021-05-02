池本栞　寫真界迷你新星

好多男士特別鍾情體形嬌小嘅女仔，唔知係貪佢哋「細細粒容易食」，抑或覺得呢種女需要多啲愛護呢？亦因為呢個緣故，日本寫真界有唔少女優都屬於嬌小型，身高甚至連5呎都唔到，但吸引力一啲都唔輸蝕，今日介紹嘅池本栞，更加被稱為寫真界明日之星！

天真度爆錶

天真美少女對妖艷熟美人，你會揀邊個？小弟原本鍾意後者多啲，貪佢哋有女人味，知情識趣，經驗豐富，但自從見到池本栞，開始想轉軚，點解？因為呢位妹妹仔實在太可愛了。今年18歲嘅佢，擁有天使般嘅面孔，一颦一笑散發出天真氣息，令人有如沐春風嘅感覺。身材方面，阿妹生得細細粒，高度只得4呎11吋，成個學生妹咁款，但胸前一對美乳有成F Cup，又大又挺，加上肉地白滑鮮嫩，好性嘅男士見到佢又點能夠抑制得住內心嘅歪念呢？

單身闖天下

講到入行經過，原來阿妹係選美出身，參加過「全國女子高中生制服收藏 20」，因而獲得知名度同曝光率，被出版社邀請拍攝水着寫真，結果引起相當大嘅迴響，原因梗係同佢擁有童顏巨乳有關啦，更有人稱呼佢為「寫真界之超新星」同「迷你新星」。

除咗拍寫真之外，阿妹又會以美少女組合「Terrace x Terrace」成員身份四出登台，面對台下嘅觀眾，毫不怯場，但最近有件事令佢怕怕！話說阿妹為咗方便自己參與藝能工作，決定由家鄉搬到東京居住，但因為係隻身出發，擔心自己應付唔到家務，又話一旦蕩失路或喺街上遇着壞人都唔知點算喎！計我話，使乜咁擔心，搵我陪咪得囉！