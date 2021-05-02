做替身捱摑被糟質！陳自瑤林夏薇流出真眼淚

今晚無綫節目《開心大綜藝》請來了新劇《逆天奇案》一班演員，包括有陳展鵬、林夏薇（薇薇）、馮盈盈、劉佩玥（Moon）、黃智賢、鮑起靜、米雪等任嘉賓，胡鴻鈞有現身演繹該劇主題曲。而參與節目《好聲好氣》的張振朗、陳自瑤（YoYo）、馮盈盈等亦有現身造勢。

薇薇與YoYo演台慶劇替身，YoYo要扮被糟質，遭掌摑及掟落軟墊，她還投入得與薇薇流下真眼淚，感動全場觀眾。於急口令環節時，米雪以泰文讀出教人洗手步驟，由於音準騎呢，非常搞笑，後來張振朗則以廣東話朗讀另一則，卻一字不漏非常流利，獲掌聲不斷。

對唱劇集主題曲

而男女對唱無綫劇集主題曲環節，黃智賢、蔣祖曼、Moon及海俊傑獻唱《難兄難弟》，並大跳懷舊舞步，海俊傑更以「呂奇」唱腔及動作搶Fo。之後就由陳展鵬及薇薇分別領軍，薇薇以《On Call 36小時》的《連續劇》上陣，接着展鵬就以《巾幗梟雄之義海豪情》主題曲迎戰，之後黎燕珊、Moon、李龍基、張彥博等人唱出多首劇集歌曲，由於兩組勢力旗鼓相當，最終打和收場。

盈盈被笑食三家茶禮

盈盈因既是《開》節目主持、亦有份參與《逆》劇及《好》節目，被方力申取笑食足三家茶禮，至於主持之一賴慰玲因忙於拍劇未能出席，現場播放其短片，但只得樣冇聲，YoYo及盈盈即席被要求配音，幸好表現不過不失，順利過關。

喺屋企廁所練歌

薇薇與展鵬一同受訪，異口同聲笑言久未參與大型直播節目演出，故感到緊張，薇薇更指準備時間只得數天，所以一有時間便在家練習，喜歡躲在洗手間練唱。記者打趣問有否嚇親老公？她說：「就係因為佢，我先更加緊張，佢比好多意見，笑我忘記歌詞，又挑剔我音準，我直頭覺得自己好似參加咗《星夢傳奇》咁，佢變咗李克勤。」但她補充對方意見中肯，對自己有幫助。

至於展鵬則指今次劇集宣傳很大規模。今晚節目內同樣負責獻唱的他，透露因怕影響囡囡瞓覺，自己最近特意躲在車廂中練歌，曾是歌手的他更謙稱：「我練習時唱得唔好聽，當然要搵個合適嘅地方。（今晚有叫囡囡睇直播？）佢應該會睇，其實平時佢都會覺得奇怪點解會有兩個爸爸，一個喺身邊、一個喺電視，而我真人冇咁吸引，佢望一陣就會睇番電視，唔識貨呀。（可能佢覺得爸爸係媽媽嘅呢？）咁佢就叻嘞。」