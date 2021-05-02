觸碰快感泉源　激情四射

有冇試過被人激到噴飯？甚至噴血？話時話身上有啲敏感部位一旦被人激一激，真係會噴啲嘢出嚟！講緊嘅，就係成人影片出現嘅「潮吹」畫面，呢種因性高潮引發嘅生理反應，有時真係誇張到好似噴泉一樣，令唔少男士覺得勁興奮。講到噴泉嘅英文「Fountain」，一旦出現喺情色世界，可以好有畫面，足以令男士噴鼻血！

＜Fountain Sex＞完美床戰

講到有畫面，不得不提「Fountain Sex」呢個情色俚語，單睇字面，可譯作噴泉一樣嘅性愛，意思即係一場足以令女伴變成人肉噴泉嘅床上激戰，換言之，用嚟形容令人滿意嘅床戰最貼切不過。

＜Fountain Pen＞唔係墨水筆

「Fountain Pen」可解作墨水筆，但原來呢兩個字亦係一句情色俚語，暗指男士嘅兵器，其中「Pen」係「Penis」嘅簡稱，而能夠噴出水嘅「Pen」，相信唔使畫公仔畫出腸吧！

＜The Night Fountain＞ 觸發噴水

潮吹噴水嘅魅力，相信唔少男士都想體驗一吓，有性學家就提議咗一招叫「The Night Fountain」，其實係騎乘位嘅變奏版——首先，男方雙腿併合，女方嘅腳掌放喺男方胸前；之後，彼此手拉手，就可以進行互動。呢個動作嘅優點在於兵器進入嘅角度，能有效刺激女方嘅G點，腿控男士更能喺當中獲得額外快感。

＜Squirting Fountains＞高潮迭起

水如泉湧嘅潮吹，令好多男士睇得興奮，所以美國四仔片廠好鍾意喺影片中加插呢種畫面，好似呢套由Teen Mega World喺2018年推出嘅《Squirting Fountains》，打正旗號以「Fountains」呢個字作為片名，當中嘅水量有幾勁，可想而知。影片搵嚟Katy Rose、Steve Q、Nikki Stills等脫星孭飛，個個都係專業四仔潮吹戶，高潮反應相當激烈，特別要留意捷克女郎Katy Rose，係成人模特兒出身，外形正到爆！

同場加映：人肉噴泉愛珠真央美

講起人肉噴泉，喺1995年出世嘅愛珠真央美，就被好多日本AV迷視為新一代潮吹天后！呢位擁有一對34E巨乳嘅索女，起初以藝名「永沢真央美」出道，後來改名「水澤真央」，直至2019年先轉用現時藝名。值得一提，阿妹嘅體質敏感，所以每套作品都會有潮吹畫面，話咁易就能噴出大量泉水，難怪獲得「人肉噴泉」嘅稱號。