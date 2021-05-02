馮盈盈介入戀情　陳展鵬林夏薇逆轉思維破奇案

無綫向來擅長拍以紀律部隊為題材的故事，新劇起用陳展鵬、黃智賢、林夏薇及馮盈盈的雙生雙旦配搭，串連7個單元故事，並以逆向思維、跳出框框解構犯罪者動機。飾演警界精英的展鵬，不乏大顯身手的動作戲，與夏薇再結劇緣演情侶，同時跟盈盈暗生情愫，三角關係一觸即發！

由陳展鵬、黃智賢、林夏薇與馮盈盈主演的無綫新劇《逆天奇案》，將於5月3日起晚上8時30分於翡翠台播映，故事以展鵬及黃智賢兩位O記精英查案故事作為骨幹，串連7個單元，當中有「殺虎恐懼案」、「消失的子彈」、「預謀誤殺事件」等，邀得鮑起靜、米雪、錢小豪、朱健鈞、洪卓立、王灝兒等合演多個不同單元。

人夫人妻話題多

已非首次演警探的展鵬，不乏動作場面。監製劉家豪直言睇中對方的動作戲非常殺食，故今次特別加插多場有關場面給粉絲止渴，又爆近日剪輯宣傳片段，被對方粉絲「炸爆」社交網。感情線方面，展鵬與情報科的夏薇做情侶，可是卻跟演電腦黑客的盈盈日久生情，令他左右為難。

展鵬表示繼5年前《乘勝狙擊》後再與夏薇合作，雙方身份已變成人夫及人妻，處理角色上比以往成熟：「大家都有經歷，以前開工就單調啲，依家空檔會多咗話題，傾吓生活點滴。自己係新手爸爸、人夫，會傾吓遇到問題時點處理，覺得大家步伐幾同步。」面對後輩盈盈，他大讚對方聰明：「佢讀書叻，又做主持，所有對白都好清晰，反而我就要做好多功課。其實近年我都唔太多機會同新進演員合作，今次幾好，希望之後可以多啲Crossover，多啲火花。」

少親熱場面

而夏薇表示沒想過與展鵬闊別幾年，對方有如此大變化：「佢就好似角色咁，令你可以依靠佢，同埋傾偈時大家好舒服，比以前放開咗，所以拍得好開心。（有冇親熱戲？）冇乜，我哋用眼神交代感情，係成熟啲嘅表現。」盈盈亦感謝展鵬拍攝期間不時提點，獲益良多：「有場戲講我喺天橋上醉酒剖白身世，拍咗5個鐘，期間要好多情緒起伏，又要喊，展鵬好好，陪我分析點樣演會豐富啲。」

黃智賢練歌 蔣祖曼被迫聽

黃智賢與演律政女神的蔣祖曼有感情線，他被女方魅力吸引，因而展開追求。他笑言起初覺得對方好Cool，後來才發現她有可愛一面，很快打成一片。他說：「拍劇期間咁啱要準備登台，好多時趁未埋位嗰陣練歌，所以佢被迫聽我唱歌。」

而祖曼對於與前輩黃智賢合作，坦言拍攝初期很緊張：「細細個放學睇佢做嘅節目，冇諗過有機會同佢演情侶，仲要幾乎9成嘅戲都係同佢演，唔緊張就假！但佢真係勁好人，照顧晒所有演員，因為今次係我正式入電視城拍劇，人生路不熟，好多時佢會話我知邊度打邊度，好細心，同埋又勁錫太太，見佢一有機會就去買餸，絕對係廿四孝老公。」

張頴康劉佩玥 咀戲連場

劇中飾演富二代兼電腦奇才的張頴康，與劉佩玥演夫妻關係，二人不乏親熱戲，作為人夫的的頴康笑言咀戲連場：「戲入面我哋係愛到可以犧牲自己，不過以前拍一套劇最多兩場咀戲，呢套咀咁多真係未試過。」劉佩玥亦笑言今次是從演以來最多激情戲，不過由於與頴康是好朋友，拍攝時對方非常遷就她，故沒有尷尬感覺。