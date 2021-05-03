【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿二辛亥金危日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：安床、納財、裁衣

忌：嫁娶、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

事業運非常強，有利出外見客或從事技術研發。

金牛

工作態度踏實，分內事處理得宜，卻不夠突出。

雙子

財運不俗，留意身邊的人和事，或有意外發現。

巨蟹

健康運不太好，提防病從口入，忌暴飲暴食。

獅子

投資運一般，可借助別人提供的訊息扭轉形勢。

處女

感情出現小風波，別把工作上的怨氣帶回家。

天秤

情緒易激動，遠離人多地方，可減低出事風險。

天蠍

對感情問題有點過敏，勿諸多挑剔或小題大做。

人馬

宜鼓起勇氣接觸新事物，壓力可令你變得更強！

山羊

生活總會有不如意的一刻，要懂得保持平常心。

水瓶

精神不太集中，多與同事互動，有助激活腦筋。

雙魚

愛情運上升，單身者宜抓緊時機出席社交活動。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 易迷失

鼠

眉精眼企，能抓住事情重點，能作出正確判斷。

牛

運勢極佳，工作無往不利，不妨與友人聚一聚。

虎

沉着冷静，即使有難題出現，仍能從容處理。

兔

心緒不寧，易意氣用事，提防人際關係受衝擊。

龍

精力充沛，做事效率高，遇麻烦也能逢凶化吉。

蛇

是日沖煞，要認清自己的目標，避免迷失方向。

馬

切勿打斷別人的說話，胡亂插嘴會惹起誤會。

羊

牽涉金錢事宜要要提高警覺，不可貿然行動。

猴

生意人不乏商機，關鍵時刻更會有貴人幫助。

雞

有意想不到的壞事發生，宜找友人為你分憂。

狗

桃花旺，單身者的異性緣佳，有望覓得良緣。

豬

購物欲強，宜控制支出，避免不必要消費。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

風水養人、人養風水

早前談及認識五行與自己的關係，今次分享何謂「宅命相配」。

人有人運，國有國運，地有地運，家有家運，正如從前有些街道曾經好旺，或有些隔一條街，人影不多，惟十年河東十年河西。選擇房屋，除了要配合自己五行，也要考慮周邊環境所帶來的影響，再者，今天的建築同先輩所定有出入，需與時並進，用經驗去修正，所謂學到老做到老。先輩有句名言「跟紅頂白」，有時不無理據，例如想小朋友有讀書興趣，宜搬近名校區，又例如想自己有名氣，可搬到豪宅區。剛提到家運，即屋運，如有人在家發生危疾，試試找一個地方搬離，更換一個磁場，看看有否幫助，因此一間房子住了10年也要大維修更換新家具。上文提到，當沒有更新辦法，三十六計走為上計。

平常房子愈整齊乾淨，便愈富有，試想想，當我們去看售樓示範單位會產生歡喜心，因未有你搬到的家中物品。我是佛教徒，上師曾告誡要經常將神壇打理得整潔莊嚴，說道「神壇如己心」，同樣道理，房子混亂，家很難和諧，連財神爺也過門不進。明亮好磁場的家，可增長智慧，清理家居就是淨化心靈，提升正能量，邪氣不干，只有乾淨的房子，身心才能健康。

天降大弊，必有大利，智者得利，不智見弊。