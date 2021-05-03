點評女拍檔讚宣萱偉大！歐陽震華無奈冇得演反派

縱橫電視圈多年的視帝歐陽震華（Bobby）暌違4年再度拍攝無綫劇集《伙記辦大事》，發揮獨特的幽默本色。他飾演交通意外調查組總督察，笑言最難適應是要穿白恤衫拍攝：「你知我個身形，件白恤衫冇遮冇掩，所以我點都拎住個File遮住，開拍後我就極速收身，令觀眾對眼睛唔會咁受虐待，恤衫粒鈕都平順啲。」他自爆曾向監製提議跟馬德鐘交換角色，飾演亦正亦邪的律師，並自言擔任主角以來從未做過反派，他無奈地說：「可能我個樣太善良，冇人夠膽畀我試，我心目中嘅反派唔係無啦啦攞張刀去亂咁拮人，或者一味做個乞人憎嘅樣出嚟，而係要有故事嘅一個人物，呢啲可遇不可求。」

新劇反應不俗，向來有「收視福將」之稱的他對此美譽欣然接受：「咁呢個係事實，多謝大家畀呢個名我，好過讚我靚仔，喺無綫我叫續集王。」面對新人輩出，問到會否擔心難以吸納新一代觀眾，他豁達表示：「隨緣，佢哋連四大天王都唔識，咁我仲未退休，仲可以拍落去，觀眾眼光係雪亮，十幾歲都識睇戲，佢覺得呢個人啲戲好睇自然會睇。」

另外，講到合作過的女拍檔，他以「監護人」來形容新劇對手萬綺雯：「係佢先搞得掂我，因為我好容易扭計，佢會叫我老爺、會氹我。」他又點名讚揚宣萱：「我叫佢做乜都肯制，佢真係好偉大，佢知我係為咗個效果，可以畀我含啖水去噴佢，第一次係《美味天王》，第二次係《賭場風雲》。」至於關詠荷，他稱2人是夢幻組合：「佢老公張家輝同我講：『結婚初期好多人都以為你先係佢老公！』」

雖然Bobby合作過的女星無數，但多年來保時零緋聞紀錄，問到是否因為少拍親熱場面？他坦言向來討厭拍親熱戲，但也不乏接吻戲：「同陳秀雯有Kiss戲，我驚過佢，佢食素，我怕佢Feel到我啲肉味會嘔。我同關詠荷拍接吻戲時，佢一路拍一路講嘢，佢話個嘴郁住會自然啲喎！同蔡少芬拍，劇本話要擁吻，我話我啲輪廓拍擁吻好肉酸，扁口扁面，最多錫你額頭同臉珠。」