歐陽偉豪唔明點解紅咗姜濤　冠軍「折骨Ben」就…

全民的確造星！素人出身的姜濤參加節目《全民造星》後，人氣愈升愈有，現在更是紅透半邊天，男女老少當他如寶，「姜B」前「姜B」後的叫，日前22歲生日更幾乎成為全港市民普天同慶的節日，其粉絲們「姜糖」豪斥半百萬元鋪天蓋地賀壽，姜濤效應認真勁。主持兼大學講師「Ben Sir」歐陽偉豪也對姜濤效應感興趣，並在社交網發文：「我唔明點解今年《造星》折骨Ben贏咗，但紅咗姜B？利申：我兩個都鍾意。」

Ben Sir這發文不單引起網民熱切討論，不少網民稱是天時地利人和，又指走紅的也不只姜濁一個，但也有網民戥在《全》中奪冠的「折骨Ben」趙祥誠不值，而折骨Ben「現身」親自留言：「各位，我會努力的，我的確有好多地方唔夠好，我會練吓唱歌同做戲，總之咩都試吓。本來我唔係為咗紅先開始跳舞，有人欣賞就夠了，始終我明白折骨舞唔係個個都識欣賞，拎到冠軍最驚喜係我自己。但依家我知道我有責任，要有啲更高質素嘅表演同成就，先可以去代表香港嘅年輕人，姜濤講過，我哋會成為亞洲第一，我都相信我會係其中一個。」而Ben Sir也回覆：「加油阿仔，瓣瓣都要做多啲。如果我冇做多啲，我哋都唔會喺呢度遇上。Ben Sir屙夜尿遇上折骨Ben，interesting（有趣）」