東方日報C1：趕出家門？韓君婷蔡國威反枱互數

因故母遺下大筆醫藥費而申請破產的前亞姐冠軍韓君婷，近日突然搬離摯友「六合彩之子」蔡國威的寓所，宣布「自立」，想不到最終反面收場，20年友誼從此恩斷義絕！韓君婷直斥對方「垃圾大話精」，蔡國威則發誓表示沒講過「你究竟幾時搬走」，更指女方以怨報德，雙方各執一詞！

早前韓君婷被本報踢爆因疫情影響收入，無力償還約40萬元債務，為了不想身邊友人包括蔡國威受債權人滋擾，故找律師申請破產，當時字裏行間對男方相當保護，想不到昨日突然傳出兩人割席的消息。她指早前接獲對方「迫遷令」，又稱寄住蔡國威家時，經常受氣及每晚瞓梳化，雖然她經濟拮据，但有「畀家用」及分擔家務，強調絕不是貪小便宜的人！

「本身諗住算啦」

韓君婷的言論令蔡國威非常不滿，深夜發千字文反駁，期中一項「指控」包括女方「唔腳踏實地堅持辭職」。昨日韓君婷滿腔怒憤向記者表示：「總之呢件事（迫遷）係真嘅，我諗係有人睇唔過眼講出嚟，見佢不停佔我便宜同奚落我。我本身諗住就咁算啦，冇諗過爆出嚟，但似乎佢近日太過分，連身邊人都睇唔過眼。」又指自己對外承認破產當日，蔡國威已沒有再當她是朋友，開始搬走時已感覺難受。

對於蔡國威反駁，她不留情面說：「佢係垃圾大話精！唔想再回應佢，佢之前回應嘅嘢，已經前言不對後語。我唔想再畀呢個垃圾大話精利用我去做新聞，我只係將真相講出嚟，依家會做好自己，去面對將來要行嘅路。」並強調對方說「你究竟幾時搬走」令她畢生難忘。

寸製造新聞

之後她於社交平台留言，矛頭直指蔡國威：「我不想再包容你去講大話傷害我。我不會好似別人製造新聞，傷害人讓自己出位。」語氣強硬，二人關係已覆水難收！

蔡國威：以怨報德

對於韓君婷突然爆Seed指被迫遷，昔日「亞視之友」20年感情緣盡，蔡國威不甘示弱，昨日凌晨時分在社交網站發千字文，以「自問自答」形式逐點反擊對方的說法！

蔡國威自言問心無愧，當初只想幫助好友渡過難關，無條件讓韓君婷住在他家中兩年，共度「同居」日子，在傳媒面前亦相當保護女方，但卻遭到如此對待，所以決定要講出真相。

「每月佢放低1,000蚊」

他否認講過「你究竟幾時搬走」，並爆出另一版本：「我可以對燈火發誓，完全冇講過，當日係韓小姐親口同我講話搵到理想職業，可以養到自己，然後早一晚同我講：『聽朝11點我會搬走，多謝』。」又強調對家中所有支出都應付自如，由對方搬來第一天，已跟她表明不用支付水電煤及供樓費用，他還額外租迷你倉放置雜物，以騰出更多地方給她。至於韓君婷所指的4位數家用，他說：「每個月佢會放低1,000蚊畀我，有時多500蚊，唔係我要求，係佢自己當係補貼。」

鬧爆唔長進

就韓君婷所講的被抹黑及瞓梳化，蔡國威坦言自對方申請破產的報道刊登以來，他對傳媒的回答一直是送祝福，並指是女方自願瞓梳化：「我一開始仲話畀房你瞓，你自己話瞓廳都得。」他直指對方不長進及不肯腳踏實地，她堅持辭職賴疫情，作為朋友已仁至義盡。至於有否取消追蹤對方的社交網？他同樣否認：「我完全冇做任何動作，我一直唔會做咁小學雞嘅嘢。」

除了發表千字文外，他又寫道：「不需要你歌功頌德，但點解要以怨報德？」昨日他第三度發文表示不會為此事再作回應。

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