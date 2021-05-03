【吳偉豪狂熱】高梨瑞樹自摸「奶脹多」

藝人吳偉豪憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」一角爆紅，日前網上流傳疑似係佢嘅自摸沖涼片，成為全城熱話！其實自摸好多人都鍾意，好似寫真水着女星高梨瑞樹咁吖，佢本來身材已經唔差有成D Cup，但佢好似嫌唔夠勁，就親身測試自摸豐胸，仲拍埋片畀大家睇添，仲好成功咁「自摸奶奶」奶脹多，由D升到去E！

佢以比堅尼上陣，用手不斷擠壓對胸，「雙峰」跟住佢雙手晃動，睇到人眼都凸呀！雖然標題寫明男仔唔畀睇，但相信大家睬佢都有味啦！高梨瑞樹嘅同鄉松岡李那都試過拍片做按摩，佢仲晒埋前後對比圖，分別真係差好大，睇嚟按摩豐胸睇嚟好有用喎！

高梨瑞樹一直都係進擊的咪神，除咗自摸之外，佢下廚都煮得兩味！就咁煮嘢食就梗係冇嘢好睇啦，佢好識引人玩真空圍裙下廚，堅係色香味俱全！其中一幕，唔小心走點露暈，條片成功吸引超過120萬點擊，認真誇張！

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