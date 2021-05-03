謝霆鋒擁3萬蚊名狗跟出跟入　為愛犬戰勝哮喘

「Chok王」謝霆鋒有「新歡」登場，近日更朝夕相對，無論客廳、廚房定band房都如影隨形邊，兼且全程眉目傳情，相當癡纏。呢位可以暫時取代樂壇天后女友王菲位置嘅新寵，就係隻又白又金又毛鬙鬙嘅黃金貴賓犬Mustard，據知此名種狗身價約3萬港元起跳。

曾因為患上哮喘病，唔可以養毛孩，而選擇以「無毛類」如盾龜、蜥蜴，其至無毛貓做寵物嘅佢，似乎終於征服咗有毛貓狗呢類「天敵」，家陣對住隻啲毛長到似拖鞋嘅黃金貴賓犬，一個乞嗤都冇打過，更加唔會「扯蝦」，仲可以同佢零距離貼身接觸添。

而呢隻黃金貴賓犬個BB樣又的確得意得過分，生到成個毛公仔咁又好嗲人，霆鋒摸一摸，佢就瞓喺地度四腳朝天兼「腿張開」，擺出「come on baby」嘅熱烈歡迎、盡情嚟摸我姿態，難怪Cool慣嘅霆鋒，都畀佢融化，隔住個Mon都感受到佢溫暖嘅眼神。

對廚師嚟講，廚房一直係佢嘅神聖不可侵犯嘅聖地，阿狗、阿豬、甚至人都未必可以自由出入，但Mustard就絕無此限，見佢曾兩度自由出入霆鋒嘅廚房等食，有次Mustard更斗膽伸佢隻冇洗過嘅手仔擺喺張工作枱度，搞到霆鋒作狀要用個煎pan「扑」佢，但當然係扮嘢唔真心「扑」，但就搞到對食物要求極高嘅主人，又要重新清潔張枱啦。可能Mustard真在太精神充沛，日夜纏住霆鋒，結果佢要將個口罩當面罩用，笠住自己個靚仔樣，等愛犬見佢唔到，先可以畀自己抖抖。