JW一心諗住整蠱陳豪反被咪頭彈面

歌手JW（王灝兒）日前喺無綫新綜藝節目《大整蠱》入面被農夫整蠱，起初陸永同C君就扮搵佢做訪問，問佢想整蠱邊個？JW就答想整蠱視帝陳豪，解釋話雖然唔識對方，但因為鍾意睇佢做戲，所以想整蠱佢。就喺呢個時候，農夫原定設計咗個咪頭會突然彈出嚟，但個咪頭明顯「罷工」，試咗2次都唔Work，C君惟有借收唔到音暫停個訪問，即刻搵救兵幫手整，搞咗一輪終於喺最後一次成功彈出，被打中面嘅JW一臉愕然，係咁喪笑反問自己係咪被整蠱，再好天真追問係咪真係會整蠱陳豪，笑到農夫碌晒地！

事後JW受訪，問佢一見到農夫、而個訪問三番四次咁中斷，有冇起疑心？佢笑話完全冇諗過會被玩︰「問我想整蠱邊個都諗咗好耐，究竟邊個我係完全接觸唔到，但我又係好鍾意嘅演員，就諗到陳豪，跟住問咗好耐，甚至連枝咪彈到我塊面，都未肯定係想整蠱我，仲以為係個意外，到最尾問清楚先知！」想整蠱陳豪呢件事依家咪穿晒煲？會唔會真係實行？JW笑話未知想點整蠱︰「只不過我真係好欣賞、鍾意呢個演員，但點樣先可以令佢記得我呢？就係搵人去整蠱佢！（想唔想主持整蠱人節目？覺得自己有冇呢個天分？）我都可以㗎！覺得幾搞笑，我主持嘅話個尺度可能再大啲，真係要大整蠱！」