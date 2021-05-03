5款韓系劉海推介　跟住剪你都係女神！

許多髮型經韓國女星一剪之後，就馬上大熱！好似IU就帶紅了空氣劉海和胎毛劉海，而文彩元在韓劇中的八字劉海亦掀起熱潮。但正如時裝一樣，髮型潮流都會看膩，所以今時今日再剪同款髮型可能會被人話你Out。咁究竟2021年春夏季，韓星最熱捧的劉海髮型是那一款？現在馬上為大家拆解！

漫畫齊劉海

漫畫劉海是近期非常火熱的劉海！顧名思義，就像日式漫畫角色的髮型，有別於傳統的一刀切齊劉海，它的髮量要少一點，而且自然不厚重，有透出膚色的罅隙。看起來是齊的但髮尾又有一點參差不齊，長度蓋過眉毛，剪了之後更能凸顯五官的精緻，可鹽可甜，非常減齡。搭配純黑髮色充滿二次元的漫畫風，較適合鵝蛋臉和長臉形女生，但圓臉和輪廓太分明者就不宜剪這劉海。

愛心劉海

愛心劉海有兩款不同造型，其一是利用旁分的頭髮兩側，由頭頂至眼旁的位置搞出彎度，形成愛心形狀，其好處是能修飾臉形。而另一款則是利用短劉海捲出彎度，在額頭形成心形，不過要注意髮量不能太多，要露出額頭兼且留兩側髮絲去修飾臉形。這款劉海既調皮又充滿少女感，頗適合愛心臉或倒三角臉的絲打嘗試。

氧氣劉海

氧氣劉海是空氣劉海的進階版，髮量在空氣劉海和漫畫劉海之間，比空氣劉海易打理，比漫畫劉海更自然、輕盈，觀感更溫柔。這款劉海配搭不同髮型可塑造出不同感覺，變化很多。氧氣劉海適合不同臉形的女生，但重點是髮量不能太多，且要配合彎度打造出蓬鬆感。

眉上劉海

眉上劉海可算是減齡神器，不管是誰剪了之後都會看起來年輕不少，露出眉毛的樣子也很精神，五官亦更顯精緻。不過眉上劉海不是人人都適合，臉形較長或大臉的人就不適宜剪。

狗啃劉海

狗啃劉海則是眉上劉海的變奏版，但重點是髮量要薄，而且要剪成參差不齊，看起來像被狗狗咬了一樣，不追求整齊的切口或是長度。無論是眉上劉海還是狗啃劉海，都可以透過髮色和髮型打造出不一樣的感覺，深髮型格、啡色系溫柔可愛、淺色又具個性。把劉海電鬈更能帶出調皮感覺，配合挑染就更顯個性。