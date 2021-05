《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)25歲美國男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)被揭將有份主持時裝界盛事《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》(MET Gala)!

添麥菲是荷里活新一代男神,他於各大頒獎禮紅地氈現身所穿的打扮亦被讚夠潮夠型,向來與時裝界有緣。

今屆晚宴因為疫情延期到9月13日舉行,將以美國精神為主題,門票雖然價格驚人,單張賣3萬美元(約23.4萬港元),一桌賣27.5萬美元(約214.5萬港元),但已經全部賣清。