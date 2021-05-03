跨域聯乘　粉絲食住買

每逢有新菜式或飲品上場，總有粉絲會留肚嘗新。有時為了吸引客人，各式品牌之間亦會來個有趣的Crossover，如飲品店和卡通人物合作、又或是親民小店菜式變成零食，另外還有選用環保物料製作的新品等，都讓人邊吃邊挑起食欲和購物欲。

黑白之旅

壁壘分明的黑色和白色，一向是潮流的主色調，除了化身成時尚潮物，也可變成味的飲品。台灣手搖飲品1011 SIPTEA和Miffy聯乘，於現時至6月15日在尖沙咀舉行飲品快閃店。店內除以黑白色和Miffy作布置，還有2款黑白色的主題飲品「芝麻黑黑奶蓋」和「米菲雪白奶蓋」，前者以芝麻加入竹碳粉，配上芝士奶蓋。後者是清甜椰奶配鹹香芝士奶蓋，客人選購2杯主題特飲，可獲贈PVC手提袋。另外，店內還有不少卡通人物的周邊產品，粉絲可以慢慢揀。

麻香組合

食薯片飲啤酒是最配的組合，如果兩款都是相同口味，效果又如何？本地品牌少爺啤和珍珍合作，推出青花椒味薯片以及青花椒味啤酒「麻麻地」，啤酒選用新鮮青花椒，加入柑橘和草本風味釀造，麻勁十足。薯片入口有花椒香外，還有檸檬花香，吃塊薯片再喝一口啤酒，令青麻味更突出。

咖啡渣再用

香港人愛喝咖啡，剩下的咖啡渣用來做肥料外，還可以有其他用途。咖啡連鎖店星巴和休閒用品品牌Herschel Supply Co.合作推出限量The reSupply系列，部分用品會以咖啡渣和循環再造塑膠製作，如所有背包、手提袋和配件以95% 環保再生PET物料和5%咖啡渣做成，可重用隨行杯亦有用咖啡渣和循環再造塑膠，讓大家喝咖啡的同時，也可為環保出一分力。

限定拉麵

日式拉麵店在香港成行成市，湯底、麵料和配料都相當講究，近年亦見選用矜貴食材製作。近日拉麵店AFURI x izzue合作，由現時至5月14日推出限定的日本A4和牛醬油拉麵，日本鹿兒島A4和牛加調味後輕煎，再低溫烤焗令牛肉味更突出。湯底則加入和牛牛脂，令味道和鮮味得以提升。客人惠顧限定拉麵，可免費獲贈特別版筷子一對。（數量有限，送完即止）

精緻骨瓷

法式糕點配用精緻茶杯沖泡的茶湯，作下午茶點相當享受。甜品店Paul Lafayet將於今年5月18日至20日舉行「法式焦糖燉蛋節」，客人申請成會員後，可以優惠價選購焦糖燉蛋節禮券，在指定時間換取法式焦糖燉蛋。同時間品牌亦和法國插畫家Emilie Sarnel合作，設計了限量版的精緻骨瓷杯碟套裝，糖果色的杯碟上是不同的貓貓圖案，客人只要購買4本禮券就可獲贈1套杯碟套裝。

高質麵包

吃麵包，最怕又硬又乾又難啃，即席烘焙的新鮮麵包再配不同餡料，熱辣辣吃加上香氣夠吸引。英式三文治店Oliver's Super Sandwiches近日和麵包工坊Bread Elements合作，店內會選用品牌的酸種麵糰，於指定分店推出每日現場烘焙的酸種麵包系列，當中包括牛角酥、蘋果肉桂酥和脆穀物杏仁醬丹麥酥。配合店內新推出的手工單品、冷萃或氮氣冷萃咖啡或果漾氣泡咖啡系列，任何時候都可以慢慢嘆。